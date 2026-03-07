  • Спортс
1

«Хорошие моменты создавались по ходу всей игры». «Зенит» прервал серию УНИКСа из 25 домашних побед

Деян Радоньич прокомментировал успех «Зенита».

«Зенит» обыграл УНИКС в гостях (82:75). Этот результат прервал серию из 25 домашних побед казанского клуба подряд в «регулярке» Лиги ВТБ.

Клуб из Санкт-Петербурга пока не проигрывает при новом главном тренере Деяне Радониче.

«Начало матча получилось для нас не очень хорошим. В первой и второй четвертях у нас были проблемы – слабая защита, много ошибок. В эти отрезки игра выглядела совсем иначе. Ключевой стала третья четверть. Мы показали хорошую защиту, атаковали и принимали правильные решения.

Самое важное для меня сейчас, чтобы команда сохранила этот настрой и качество игры в следующем матче.

Как получилось, что третья четверть прошла удачно, и мы добились преимущества в 19 очков? Не могу сказать, что эта десятиминутка была самой важной. Да, она изменила ход игры и стала ключевой, но против такой сильной команды, как УНИКС, невозможно выиграть матч, проведя хорошо всего одну четверть.

Хорошие моменты создавались по ходу всей игры: в первой, и во второй, и, что важно, в четвертой четвертях были моменты, которые позволили нам контролировать матч», – рассудил черногорский специалист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
logoДеян Радонич
logoУНИКС
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Хороший матч, заслуженная победа!
