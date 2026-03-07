Стипе Кулиш: «Автодор» не соответствовал уровню атлетизма»
Стипе Кулиш обрисовал проблемы «Автодора».
«Автодор» разгромно уступил «Уралмашу» на своей площадке (53:102). Хозяева уступили на 26 очков уже в 1-й десятиминутке, а также проиграли борьбу за отскоки в первой половине с показателями 3-24.
«Сегодня все было довольно ясно. Мы не соответствовали уровню атлетизма. Мы пытались менять ротацию, пробовали разные виды обороны, использовали все доступные нам возможности с тактической точки зрения. В итоге у нас буквально не было сил.
Нам необходимо извлечь урок из наших ошибок и все проанализировать. Плохие и хорошие игры – часть сезона. Конечно, мы хотим и можем играть лучше. Продолжим работу и будем развиваться», – заключил Стипе Кулиш.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Автодора»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Пошел вон значит!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем