1

Антон Юдин о победе в Саратове: «В первой четверти игра была решена»

Антон Юдин прокомментировал успех в матче с «Автодором».

«Уралмаш» обыграл «Автодор» в гостях (102:53). Первая четверть стала решающей, гости выиграли ее со счетом 33:7, смазав всего 1 бросок за всю 10-минутку (5 из 5 из-за дуги).

«В последних трех играх мы страдали из-за реализации трехочковых бросков. А сегодня начали игру с очень хорошим процентом. Ключом к игре стало то, что мы с очень хорошей энергией стали играть в командную защиту. Следствием этого стали наши дальние попадания. В принципе, я думаю, что в первой четверти игра была решена», – рассудил главный тренер Антон Юдин.

Победа МБА-МАИ над «Пармой» не позволила «Уралмашу» выйти на 6-е место. Екатеринбуржцы отстают от соседей с одним лишним поражением.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
