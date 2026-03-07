Пэтти Миллс может присоединиться к «Тенерифе»

Патрик Миллс все еще может оказаться в Европе.

Австралийский защитник Пэтти Миллс не сумел договориться ни с одним клубом Евролиги, несмотря на интерес к выступлению в Европе. Игрок все еще может оказаться в Испании в этом сезоне.

«Тенерифе » не сумел усилить свою заднюю линию за счет Кенни Уильямса, который не прошел медицинское обследование. Клуб общается с Миллсом по поводу возможного перехода.

Миллс провел 16 сезонов в НБА, но последний раз выходил на площадку лиги в прошлом сезоне, набирая 3,1 очка за 5,1 минуты в среднем за «Клипперс».