Пэтти Миллс может присоединиться к «Тенерифе»
Патрик Миллс все еще может оказаться в Европе.
Австралийский защитник Пэтти Миллс не сумел договориться ни с одним клубом Евролиги, несмотря на интерес к выступлению в Европе. Игрок все еще может оказаться в Испании в этом сезоне.
«Тенерифе» не сумел усилить свою заднюю линию за счет Кенни Уильямса, который не прошел медицинское обследование. Клуб общается с Миллсом по поводу возможного перехода.
Миллс провел 16 сезонов в НБА, но последний раз выходил на площадку лиги в прошлом сезоне, набирая 3,1 очка за 5,1 минуты в среднем за «Клипперс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Robert Bašić
