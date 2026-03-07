5

Бывшим сотрудникам Aspiration не задавали вопросов про Стива Балмера в рамках расследования НБА

Пабло Торре прокомментировал расследование НБА.

Адвокатская фирма Wachtell занимается расследованием возможного обхода коллективного соглашения НБА со стороны «Клипперс». 5 бывших сотрудников мошеннической компании Aspiration, встречавшиеся с владельцем команды Стивом Балмером в рамках своей работы, дали комментарий журналисту Пабло Торре после участия в процессе.

По их словам, беседы с адвокатами из Wachtell не затрагивали имя Балмера.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцети репортера Пабло Торре
Пабло Торре
logoСтив Балмер
происшествия
logoНБА
logoКлипперс
5 комментариев
Список заданных вопросов:
— какого цвета листва на деревьях
— столица США
— с какой дистанции бросают трёхочковый
— кто президент Америки

Дознаватели — мое почтение
Ответ Алекс Баландин
Список заданных вопросов: — какого цвета листва на деревьях — столица США — с какой дистанции бросают трёхочковый — кто президент Америки Дознаватели — мое почтение
... И за как команду играет Дж. Харден.
Ответ Alex_1116633769
... И за как команду играет Дж. Харден.
Какую.
Вообще неплохой инсайт во всю эту систему. Теперь Сильвер может уверенно заявить что-то типа: "В рамках расследования опрошены бывшие сотрудники Aspiration, но прямой связи ситуации со Стивом Балмером не обнаружено".
И это формально будет не ложью.
