Бывшим сотрудникам Aspiration не задавали вопросов про Стива Балмера в рамках расследования НБА

Пабло Торре прокомментировал расследование НБА.

Адвокатская фирма Wachtell занимается расследованием возможного обхода коллективного соглашения НБА со стороны «Клипперс ». 5 бывших сотрудников мошеннической компании Aspiration, встречавшиеся с владельцем команды Стивом Балмером в рамках своей работы, дали комментарий журналисту Пабло Торре после участия в процессе.

По их словам, беседы с адвокатами из Wachtell не затрагивали имя Балмера.