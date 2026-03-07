Бывшим сотрудникам Aspiration не задавали вопросов про Стива Балмера в рамках расследования НБА
Пабло Торре прокомментировал расследование НБА.
Адвокатская фирма Wachtell занимается расследованием возможного обхода коллективного соглашения НБА со стороны «Клипперс». 5 бывших сотрудников мошеннической компании Aspiration, встречавшиеся с владельцем команды Стивом Балмером в рамках своей работы, дали комментарий журналисту Пабло Торре после участия в процессе.
По их словам, беседы с адвокатами из Wachtell не затрагивали имя Балмера.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцети репортера Пабло Торре
Дознаватели — мое почтение
И это формально будет не ложью.