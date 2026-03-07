0

Джейлин Уильямс: «Джаред Маккейн действительно выкладывается в защите, слушает Алекса Карузо»

Джейлин Уильямс поделился впечатлениями от новобранца «Тандер».

Защитник Джаред Маккейн успешно адаптируется к игре за «Оклахому». Бигмен Джейлин Уильямс рассказал, что больше всего впечатлило его в новобранце команды.

«Честно говоря, его старательность в защите. Не слежу за «Филадельфией», но видел, что его описывали как того, кто умеет бросать, но не играет в обороне. Из моего опыта, это не так.

Он выкладывается в защите. Внимательно слушает подсказки. Например, Алекса Карузо, который постоянно делится советами. Когда мы общаемся с тренерами, Карузо вклинивается и дает комментарии, Джаред всегда их воспринимает.

Старается прогрессировать в защите, это впечатлило больше всего», – заключил Уильямс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джастина Мартинеса
