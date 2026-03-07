Тимофея Рудовского отметили в NCAA.

21-летний форвард Брайанта Тимофей Рудовский вошел в сборную новичков конференции America East.

Рудовский набирал 12,9 очка, 4,6 подбора 1,8 передачи и 1 перехват в среднем, реализуя 36,5% трехочковых бросков. Россиянин был лучшим «скорером» своей команды и третьим среди новичков конференции.