Никола Миротич выбыл на неопределенный срок из-за травмы стопы

Никола Миротич не поможет «Монако» в ближайшее время.

35-летний форвард «Монако » Никола Миротич выбыл на неопределенный срок. У баскетболиста плантарный фасциит. Травма может потребовать 4-6 недель на восстановление или завершения сезона при необходимости операции.

Миротич набирал 10,9 очка, 4,5 подбора и 1,4 передачи за 19,2 минуты в среднем в Евролиге.