Никола Миротич выбыл на неопределенный срок из-за травмы стопы
Никола Миротич не поможет «Монако» в ближайшее время.
35-летний форвард «Монако» Никола Миротич выбыл на неопределенный срок. У баскетболиста плантарный фасциит. Травма может потребовать 4-6 недель на восстановление или завершения сезона при необходимости операции.
Миротич набирал 10,9 очка, 4,5 подбора и 1,4 передачи за 19,2 минуты в среднем в Евролиге.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Nice-Matin
1 комментарий
Не оправдал надежд ни в НБА ни в Европе
