1

Никола Миротич выбыл на неопределенный срок из-за травмы стопы

Никола Миротич не поможет «Монако» в ближайшее время.

35-летний форвард «Монако» Никола Миротич выбыл на неопределенный срок. У баскетболиста плантарный фасциит. Травма может потребовать 4-6 недель на восстановление или завершения сезона при необходимости операции.

Миротич набирал 10,9 очка, 4,5 подбора и 1,4 передачи за 19,2 минуты в среднем в Евролиге.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Nice-Matin
logoЕвролига
logoчемпионат Франции
logoМонако
logoНикола Миротич
травмы
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Не оправдал надежд ни в НБА ни в Европе
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вассилис Спанулис подал в отставку с поста главного тренера «Монако»
7 марта, 15:45
«Монако» и Давид Мишино расторгли контракт по взаимному согласию
7 марта, 11:17
«Монако» погасил критические долги в размере 2,5 миллиона евро за счет вмешательства государства
6 марта, 14:15
Рекомендуем
Главные новости
Ламар Одом: «Величие Карри в каком-то смысле навредило баскетболу»
3 минуты назад
Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»
22 минуты назад
Джон Коллинз пропустит еще как минимум неделю из-за травмы шеи
36 минут назад
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
48 минут назад
Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: «Это НБА, у всех бывают сложные периоды»
сегодня, 13:17
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Зенит» сыграет с «Бетсити Пармой»
сегодня, 12:30
Евролига. «Париж» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 12:30
Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»
сегодня, 12:28
Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»
сегодня, 11:33
Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» встретится с «Бурком»
сегодня, 12:30
Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»
сегодня, 12:07
Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»
сегодня, 11:15Фото
Тристан Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу»
сегодня, 09:22
Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)
сегодня, 06:48Видео
Тайриз Макси избежал перелома костей кисти
сегодня, 05:26
Чемпионат Италии. «Милан» одержал победу над «Канту»
вчера, 21:12
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Джесси Эдвардсом
вчера, 21:05
Адриатическая лига. «Мега» уверенно обыграла «Студентски центар»
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы»
вчера, 20:00
Рекомендуем