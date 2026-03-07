Фото
0

Брайан Ангола из «Виллербана» стал MVP 30-го тура Евролиги

Евролига назвала MVP 30-х матчей.

31-летний защитник «Виллербана» Брайан Ангола стал самым ценным игроком 30-го тура Евролиги.

Баскетболист помог своей команде справиться с «Анадолу Эфесом» (91:88). На счету Анголы 26 очков, 4 подбора и 2 передачи. Защитник реализовал 4 из 7 двухочковых, 3 из 6 трехочковых и 9 из 11 штрафных бросков.

Ангола стал вторым игроком «Виллербана» в этом сезоне после Бастьена Вотье с подобной наградой.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
logoАнадолу Эфес
Брайан Ангола
logoЕвролига
logoАСВЕЛ Виллербан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Олимпиакос» победил «Панатинаикос», «Црвена Звезда» проиграла «Баварии» и другие результаты
6 марта, 21:29
Анадолу Эфес – АСВЕЛ Виллербан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 6 марта 2026
6 марта, 16:00Пользовательская новость
Евролига выписала Эргину Атаману штраф и одноматчевую дисквалификацию, также наказаны «Фенербахче» и «Црвена Звезда»
5 марта, 10:59
Рекомендуем
Главные новости
Ламар Одом: «Величие Карри в каком-то смысле навредило баскетболу»
2 минуты назад
Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»
21 минуту назад
Джон Коллинз пропустит еще как минимум неделю из-за травмы шеи
35 минут назад
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
47 минут назад
Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: «Это НБА, у всех бывают сложные периоды»
сегодня, 13:17
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Зенит» сыграет с «Бетсити Пармой»
сегодня, 12:30
Евролига. «Париж» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 12:30
Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»
сегодня, 12:28
Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»
сегодня, 11:33
Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» встретится с «Бурком»
сегодня, 12:30
Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»
сегодня, 12:07
Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»
сегодня, 11:15Фото
Тристан Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу»
сегодня, 09:22
Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)
сегодня, 06:48Видео
Тайриз Макси избежал перелома костей кисти
сегодня, 05:26
Чемпионат Италии. «Милан» одержал победу над «Канту»
вчера, 21:12
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Джесси Эдвардсом
вчера, 21:05
Адриатическая лига. «Мега» уверенно обыграла «Студентски центар»
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы»
вчера, 20:00
Рекомендуем