Брайан Ангола из «Виллербана» стал MVP 30-го тура Евролиги

Евролига назвала MVP 30-х матчей.

31-летний защитник «Виллербана» Брайан Ангола стал самым ценным игроком 30-го тура Евролиги.

Баскетболист помог своей команде справиться с «Анадолу Эфесом» (91:88). На счету Анголы 26 очков, 4 подбора и 2 передачи. Защитник реализовал 4 из 7 двухочковых, 3 из 6 трехочковых и 9 из 11 штрафных бросков.

Ангола стал вторым игроком «Виллербана» в этом сезоне после Бастьена Вотье с подобной наградой.