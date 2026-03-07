32 очка и 2 штрафных Девина Букера в концовке принесли «Финиксу» победу над «Новым Орлеаном»

Девин Букер привел «Санз» к победе над «Пеликанс».

«Финикс » справился с «Новым Орлеаном » на своей арене (118:116). Ключевую роль сыграл защитник Девин Букер . Его точные штрафные за 8 секунд до конца встречи позволили команде повести «+4» и обеспечили победу в клатче.

Букер был самым результативным на паркете. В его активе 32 очка, 4 подбора, 4 передачи и 2 перехвата при 10 точных из 21 броска с игры, 5 из 12 из-за дуги и 7 из 8 с линии.