Видео
0

32 очка и 2 штрафных Девина Букера в концовке принесли «Финиксу» победу над «Новым Орлеаном»

Девин Букер привел «Санз» к победе над «Пеликанс».

«Финикс» справился с «Новым Орлеаном» на своей арене (118:116). Ключевую роль сыграл защитник Девин Букер. Его точные штрафные за 8 секунд до конца встречи позволили команде повести «+4» и обеспечили победу в клатче.

Букер был самым результативным на паркете. В его активе 32 очка, 4 подбора, 4 передачи и 2 перехвата при 10 точных из 21 броска с игры, 5 из 12 из-за дуги и 7 из 8 с линии.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoДевин Букер
logoБаскетбол - видео
logoФиникс
logoНовый Орлеан
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Девин Букер высказал Джоэлу Эмбииду за симуляцию
8 февраля, 06:26Видео
Плюс один: кто в НБА чаще всех забивает с фолом
3 февраля, 16:10
Девин Букер не доиграл матч против «Атланты» из-за травмы голеностопа
24 января, 04:27Видео
Рекомендуем
Главные новости
Ламар Одом: «Величие Карри в каком-то смысле навредило баскетболу»
2 минуты назад
Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»
21 минуту назад
Джон Коллинз пропустит еще как минимум неделю из-за травмы шеи
35 минут назад
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
47 минут назад
Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: «Это НБА, у всех бывают сложные периоды»
сегодня, 13:17
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Зенит» сыграет с «Бетсити Пармой»
сегодня, 12:30
Евролига. «Париж» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 12:30
Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»
сегодня, 12:28
Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»
сегодня, 11:33
Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» встретится с «Бурком»
сегодня, 12:30
Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»
сегодня, 12:07
Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»
сегодня, 11:15Фото
Тристан Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу»
сегодня, 09:22
Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)
сегодня, 06:48Видео
Тайриз Макси избежал перелома костей кисти
сегодня, 05:26
Чемпионат Италии. «Милан» одержал победу над «Канту»
вчера, 21:12
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Джесси Эдвардсом
вчера, 21:05
Адриатическая лига. «Мега» уверенно обыграла «Студентски центар»
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы»
вчера, 20:00
Рекомендуем