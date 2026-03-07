О Джи Ануноби провел свой самый результативный матч сезона (34 очка) против «Денвера»
О Джи Ануноби отличился в игре против «Наггетс».
Форвард «Нью-Йорка» О Джи Ануноби обновил личный рекорд сезона по результативности.
В разгромной победе над «Денвером» (142:103) Ануноби набрал больше всех в своей команде. На его счету 34 очка 7 подборов, 5 передач и 4 перехвата.
Форвард реализовал 5 из 6 двухочковых, 6 из 11 трехочковых и 6 из 6 штрафных бросков.
