О Джи Ануноби провел свой самый результативный матч сезона (34 очка) против «Денвера»

О Джи Ануноби отличился в игре против «Наггетс».

Форвард «Нью-Йорка » О Джи Ануноби обновил личный рекорд сезона по результативности.

В разгромной победе над «Денвером » (142:103) Ануноби набрал больше всех в своей команде. На его счету 34 очка 7 подборов, 5 передач и 4 перехвата.

Форвард реализовал 5 из 6 двухочковых, 6 из 11 трехочковых и 6 из 6 штрафных бросков.