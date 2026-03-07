Лука Дончич обошел Билла Расселла и Блэйка Гриффина по очкам за карьеру в НБА

Лука Дончич поднимается в рейтинге по очкам.

Разыгрывающий «Лейкерс » Лука Дончич набрал 44 очка в матче «Индианой». Это позволило ему обойти Блэйка Гриффина (14513) и легендарного Билла Расселла (14522) по результативности за карьеру в регулярных чемпионатах НБА.

Словенцу понадобился 501 матч для достижения этого результата. 11-кратный чемпион НБА провел 963.

На счету Дончича теперь 14535 очков, на одно меньше, чем у Пола Миллсэпа.