Лука Дончич обошел Билла Расселла и Блэйка Гриффина по очкам за карьеру в НБА
Лука Дончич поднимается в рейтинге по очкам.
Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич набрал 44 очка в матче «Индианой». Это позволило ему обойти Блэйка Гриффина (14513) и легендарного Билла Расселла (14522) по результативности за карьеру в регулярных чемпионатах НБА.
Словенцу понадобился 501 матч для достижения этого результата. 11-кратный чемпион НБА провел 963.
На счету Дончича теперь 14535 очков, на одно меньше, чем у Пола Миллсэпа.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
9 комментариев
В этом сезоне обгонит Хорфорда и будет уже в 30-ке играющих лидеров догонять с Уиггинсом результат Лава
