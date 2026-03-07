«Ты ведешь так же, как и я». Появилось видео задержания Диллона Брукса
Диллон Брукс был задержан за нетрезвое вождение.
Диллон Брукс был арестован в ночь с четверга на пятницу из-за подозрений в вождении в нетрезвом виде.
Появилось видео задержания баскетболиста.
Брукс: Что я сделал?
Полицейский: Вышел за пределы полосы движения 6 раз. И, честно говоря, у тебя из машины пахнет, как в аптеке. Когда в последний раз курил траву?
Брукс: 6 месяцев назад.
Полицейский: 6 месяцев. У тебя она в машине? Поэтому так пахнет?
Брукс: Нет.
(после задержания)
Брукс: Что у меня на алкотестере?
Полицейский: Нули. Я этого и ожидал.
(в машине)
Брукс: Я буквально с тобой в машине, смотрю, как ты ведешь. И ты делаешь то же самое, что и я.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Гриффина Демарре
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Полицейский: Нули. Я этого и ожидал. ++
Если нули - значит трезв ?!...
Но на видео его везут в авто - как задержанного...
++ По информации инсайдера и радиоведущего Джона Гамбадоро, арест баскетболиста был связан с наркотическим опьянением от марихуаны, а не алкогольным. Брукса попросили дунуть в портативный алкотестер, и он показал 0, что свидетельствует об отсутствии алкоголя в его организме.
Марихуана, как и алкоголь, вызывает состояние опьянения и влияет на мелкую моторику и способность управлять транспортным средством.++
А вот теперь все понятно.