«Ты ведешь так же, как и я». Появилось видео задержания Диллона Брукса

Диллон Брукс был задержан за нетрезвое вождение.

Диллон Брукс был арестован в ночь с четверга на пятницу из-за подозрений в вождении в нетрезвом виде.

Появилось видео задержания баскетболиста.

Брукс: Что я сделал?

Полицейский: Вышел за пределы полосы движения 6 раз. И, честно говоря, у тебя из машины пахнет, как в аптеке. Когда в последний раз курил траву?

Брукс: 6 месяцев назад.

Полицейский: 6 месяцев. У тебя она в машине? Поэтому так пахнет?

Брукс: Нет.

(после задержания)

Брукс: Что у меня на алкотестере?

Полицейский: Нули. Я этого и ожидал.

(в машине)

Брукс: Я буквально с тобой в машине, смотрю, как ты ведешь. И ты делаешь то же самое, что и я.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Гриффина Демарре
logoДиллон Брукс
logoНБА
происшествия
logoБаскетбол - видео
logoФиникс
10 комментариев
Если нули - значит трезв ?!...
Получается остановили напрасно ?...
Но на видео его везут в авто - как задержанного...

++ По информации инсайдера и радиоведущего Джона Гамбадоро, арест баскетболиста был связан с наркотическим опьянением от марихуаны, а не алкогольным. Брукса попросили дунуть в портативный алкотестер, и он показал 0, что свидетельствует об отсутствии алкоголя в его организме.
Марихуана, как и алкоголь, вызывает состояние опьянения и влияет на мелкую моторику и способность управлять транспортным средством.++

А вот теперь все понятно.
Странные у них там аптеки, судя по запаху...
