«Ты ведешь так же, как и я». Появилось видео задержания Диллона Брукса

Диллон Брукс был задержан за нетрезвое вождение.

Диллон Брукс был арестован в ночь с четверга на пятницу из-за подозрений в вождении в нетрезвом виде.

Появилось видео задержания баскетболиста.

Брукс : Что я сделал?

Полицейский : Вышел за пределы полосы движения 6 раз. И, честно говоря, у тебя из машины пахнет, как в аптеке. Когда в последний раз курил траву?

Брукс : 6 месяцев назад.

Полицейский : 6 месяцев. У тебя она в машине? Поэтому так пахнет?

Брукс : Нет.

(после задержания)

Брукс : Что у меня на алкотестере?

Полицейский : Нули. Я этого и ожидал.

(в машине)

Брукс : Я буквально с тобой в машине, смотрю, как ты ведешь. И ты делаешь то же самое, что и я.