Купер Флэгг об игре против Джейсона Тейтума в Бостоне: «Мечта сбылась. Он был моим кумиром, особенный опыт»
Купер Флэгг поделился эмоциями от встречи с «Селтикс».
1-номер драфта-2025 форвард «Далласа» Купер Флэгг впервые сыграл в Бостоне (100:120), а также встретился на площадке с Джейсоном Тейтумом.
«Невероятно. Столько всего. Тейтум был моим кумиром. Я шел по его стопам. Особенный опыт.
Он сказал мне просто продолжать работать. Был ментором на моем пути из Дьюка в НБА. Помогал советами. Невероятно, как быстро он смог вернуться на паркет.
Старался наслаждаться моментом. Мечта сбылась. Выйти на эту площадку. Соревноваться на высочайшем уровне. Поразительно», – признался Флэгг после игры.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
