Купер Флэгг об игре против Джейсона Тейтума в Бостоне: «Мечта сбылась. Он был моим кумиром, особенный опыт»

Купер Флэгг поделился эмоциями от встречи с «Селтикс».

1-номер драфта-2025 форвард «Далласа» Купер Флэгг впервые сыграл в Бостоне (100:120), а также встретился на площадке с Джейсоном Тейтумом.

«Невероятно. Столько всего. Тейтум был моим кумиром. Я шел по его стопам. Особенный опыт.

Он сказал мне просто продолжать работать. Был ментором на моем пути из Дьюка в НБА. Помогал советами. Невероятно, как быстро он смог вернуться на паркет.

Старался наслаждаться моментом. Мечта сбылась. Выйти на эту площадку. Соревноваться на высочайшем уровне. Поразительно», – признался Флэгг после игры.