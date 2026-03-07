  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Купер Флэгг об игре против Джейсона Тейтума в Бостоне: «Мечта сбылась. Он был моим кумиром, особенный опыт»
3

Купер Флэгг об игре против Джейсона Тейтума в Бостоне: «Мечта сбылась. Он был моим кумиром, особенный опыт»

Купер Флэгг поделился эмоциями от встречи с «Селтикс».

1-номер драфта-2025 форвард «Далласа» Купер Флэгг впервые сыграл в Бостоне (100:120), а также встретился на площадке с Джейсоном Тейтумом.

«Невероятно. Столько всего. Тейтум был моим кумиром. Я шел по его стопам. Особенный опыт.

Он сказал мне просто продолжать работать. Был ментором на моем пути из Дьюка в НБА. Помогал советами. Невероятно, как быстро он смог вернуться на паркет.

Старался наслаждаться моментом. Мечта сбылась. Выйти на эту площадку. Соревноваться на высочайшем уровне. Поразительно», – признался Флэгг после игры.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoБостон
logoНБА
logoКупер Флэгг
logoДаллас
logoДжейсон Тейтум
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Джон Коллинз пропустит еще как минимум неделю из-за травмы шеи
8 минут назад
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
20 минут назад
Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: «Это НБА, у всех бывают сложные периоды»
35 минут назад
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Зенит» сыграет с «Бетсити Пармой»
сегодня, 12:30
Евролига. «Париж» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 12:30
Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»
сегодня, 12:28
Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»
сегодня, 11:33
Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Жена Дуайта Ховарда обвинила его в наркотической зависимости, экс-звезда НБА подал на развод
сегодня, 10:03
Кавай Ленард о возвращении «Клипперс» к 50% побед: «Работа еще не сделана, радоваться здесь нечему»
сегодня, 09:38
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» встретится с «Бурком»
сегодня, 12:30
Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»
сегодня, 12:07
Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»
сегодня, 11:15Фото
Тристан Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу»
сегодня, 09:22
Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)
сегодня, 06:48Видео
Тайриз Макси избежал перелома костей кисти
сегодня, 05:26
Чемпионат Италии. «Милан» одержал победу над «Канту»
вчера, 21:12
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Джесси Эдвардсом
вчера, 21:05
Адриатическая лига. «Мега» уверенно обыграла «Студентски центар»
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы»
вчера, 20:00
Рекомендуем