Роман Скворцов, Никита Загдай и Никита Моргунов проведут субботний марафон в Студии Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ организует баскетбольный марафон.
В новой Студии Единой лиги ВТБ Роман Скворцов, Никита Загдай и Никита Моргунов с 13.00 до 20.00 будут следить за тремя субботними матчами регулярного чемпионата и обсуждать все самое главное.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
