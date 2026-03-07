Роман Скворцов, Никита Загдай и Никита Моргунов проведут субботний марафон в Студии Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ организует баскетбольный марафон.

В новой Студии Единой лиги ВТБ Роман Скворцов, Никита Загдай и Никита Моргунов с 13.00 до 20.00 будут следить за тремя субботними матчами регулярного чемпионата и обсуждать все самое главное.