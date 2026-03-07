Звезда женской НБА Арике Огунбовале задержана за удар охранника ночного клуба в лицо

Защитница «Даллас Уингз» Арике Огунбовале была арестована в четверг за нападение в ночном клубе E11EVEN в Майами. 29-летняя баскетболистка ударила мужчину по лицу, отчего тот упал на землю.

Огунбовале праздновала в клубе победу своей команды Mist BC в чемпионате Unrivaled 2026 года. Мужчина, о котором идет речь, был охранником заведения. Нападение связано с тем, что он пытался вывести компанию Арике из ночного клуба из-за несвязанной с этим инцидентом ссоры.

Огунбовале – четырехкратная участница Матча всех звезд WNBA, трижды попадала в символическую сборную и становилась самым результативным игроком лиги в 2020 году.