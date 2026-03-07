Звезда женской НБА Арике Огунбовале задержана за удар охранника ночного клуба в лицо
Защитница «Даллас Уингз» Арике Огунбовале была арестована в четверг за нападение в ночном клубе E11EVEN в Майами. 29-летняя баскетболистка ударила мужчину по лицу, отчего тот упал на землю.
Огунбовале праздновала в клубе победу своей команды Mist BC в чемпионате Unrivaled 2026 года. Мужчина, о котором идет речь, был охранником заведения. Нападение связано с тем, что он пытался вывести компанию Арике из ночного клуба из-за несвязанной с этим инцидентом ссоры.
Огунбовале – четырехкратная участница Матча всех звезд WNBA, трижды попадала в символическую сборную и становилась самым результативным игроком лиги в 2020 году.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
9 комментариев
Бухой, но спокойный Брукс. Бухая, но агрессивная баба. Оба черные. Заговор? Расизм?
Бухой, но спокойный Брукс. Бухая, но агрессивная баба. Оба черные. Заговор? Расизм?
Брукс черный?
Для справки - 173 см малышка... :-) вырубила охранника ночного клуба
Для справки - 173 см малышка... :-) вырубила охранника ночного клуба
Неудивительно, она ж в Курске играла одно время
А если бы скалка под рукой оказалась?!
А если бы скалка под рукой оказалась?!
Она бы приготовила пирожков
Она бы приготовила пирожков
Из охранника)
В Майами молодого человека ударили кулаком в лицо
