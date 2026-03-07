9

Звезда женской НБА Арике Огунбовале задержана за удар охранника ночного клуба в лицо

Защитница «Даллас Уингз» Арике Огунбовале была арестована в четверг за нападение в ночном клубе E11EVEN в Майами. 29-летняя баскетболистка ударила мужчину по лицу, отчего тот упал на землю.

Огунбовале праздновала в клубе победу своей команды Mist BC в чемпионате Unrivaled 2026 года. Мужчина, о котором идет речь, был охранником заведения. Нападение связано с тем, что он пытался вывести компанию Арике из ночного клуба из-за несвязанной с этим инцидентом ссоры.

Огунбовале – четырехкратная участница Матча всех звезд WNBA, трижды попадала в символическую сборную и становилась самым результативным игроком лиги в 2020 году.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
Бухой, но спокойный Брукс. Бухая, но агрессивная баба. Оба черные. Заговор? Расизм?
Ответ banderos
Бухой, но спокойный Брукс. Бухая, но агрессивная баба. Оба черные. Заговор? Расизм?
Брукс черный?
Для справки - 173 см малышка... :-) вырубила охранника ночного клуба
Ответ Odissey ru
Для справки - 173 см малышка... :-) вырубила охранника ночного клуба
Неудивительно, она ж в Курске играла одно время
А если бы скалка под рукой оказалась?!
Ответ Александр Рыбаков
А если бы скалка под рукой оказалась?!
Она бы приготовила пирожков
Ответ boller_73
Она бы приготовила пирожков
Из охранника)
В Майами молодого человека ударили кулаком в лицо
