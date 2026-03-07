Тайрон Лю о потере Батюма: «Мяч должен был получить совершенно открытый Джонс. На исход игры это не повлияло»

Лю прокомментировал потерю в концовке игры против «Сперс».

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю высказался по поводу обидной потери , допущенной Николя Батюмом и Бруком Лопесом в клатче игры против «Сан-Антонио ».

«Передача предназначалась Ди Джею (Деррик Джонс). Он был совершенно открыт для паса через верх. Нико сказал, ему показалось, что Вемби перекрывал ее, играя в промежутке. Такое случается. На исход игры это не повлияло.

Во второй половине они отлично выступили, а мы – нет. В защите они выставили «зону», в результате чего наше нападение застопорилось, мы плохо сыграли против «зоны», – сказал Лю.

«Клипперс » проиграли матч (116:112), ведя по ходу встречи с преимуществом в 25 очков.