Тайрон Лю о потере Батюма: «Мяч должен был получить совершенно открытый Джонс. На исход игры это не повлияло»
Лю прокомментировал потерю в концовке игры против «Сперс».
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю высказался по поводу обидной потери, допущенной Николя Батюмом и Бруком Лопесом в клатче игры против «Сан-Антонио».
«Передача предназначалась Ди Джею (Деррик Джонс). Он был совершенно открыт для паса через верх. Нико сказал, ему показалось, что Вемби перекрывал ее, играя в промежутке. Такое случается. На исход игры это не повлияло.
Во второй половине они отлично выступили, а мы – нет. В защите они выставили «зону», в результате чего наше нападение застопорилось, мы плохо сыграли против «зоны», – сказал Лю.
«Клипперс» проиграли матч (116:112), ведя по ходу встречи с преимуществом в 25 очков.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Тень Вембамьяны грозно нависала над кольцом. К дождю, подумал Батюм.
При минус 1 за 16 секунд не повлияло?)
Провалился под кольцо один. Можно было попробовать накинуть . Секунда времени на решение . Потом Вемба пошёл страховать
