Майкл Финли объяснил, почему он отобрал пиво у Луки Дончича после победы в финале Запада

Финли рассказал историю, связанную с пивом Дончича.

В 2024 году после победы «Далласа» в финале Западной конференции вирусным стало видео того, как Майкл Финли, ныне являющийся исполняющим обязанности генерального менеджера «Мэверикс», забрал пиво из рук празднующего Луки Дончича.

В эфире 105.3 The FAN Финли рассказал правду, стоящую за вирусным роликом.

«Я рад, что вы задали этот вопрос, потому что всем интересно знать. Вот чистая правда о той ситуации с пивом и нашим бывшим игроком. Итак, после игры в Миннесоте мы выигрываем финал Западной конференции. Мы едем в финал НБА. Я покидаю площадку. Вижу, как там стоит 77-й номер и попивает пиво. Я говорю: «Поздравляю, парень. Ты определенно заслужил это пиво». А он такой: «Спасибо, Фин. Спасибо».

Затем я выхожу из раздевалки, а наш отдел по работе с соцсетями стоит как вкопанный. Я спрашиваю: «В чем дело, ребят? Что случилось?» Они говорят: «Мы хотим сфотографировать Луку с его отцом». Я сказал: «Ну так фотографируйте. В чем проблема? Вы это отлично умеете». Они говорят: «Но у Луки в руке пиво. Он пьет пиво». Я говорю: «Ну так подойдите и заберите у него пиво». Они ответили: «Что? Мы не можем этого сделать». Я сказал: «Хорошо. Тогда сделаю это я». Поэтому, когда вы смотрите видео, то видите: я подхожу, забираю пиво, снова обнимаю Луку, и именно поэтому у Луки был такой взгляд: «Чувак, ты чего? Мы же только что говорили об этом, и ты сказал, что все нормально». Я забираю пиво. Он странно на меня смотрит. Они делают фото. Две минуты спустя он возвращается, и я отдаю ему пиво. Мы продолжаем праздновать нашу победу», – рассказал Финли.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
Почему ему только сейчас задали этот вопрос?))
Вроде не так времени прошло, а Лука намного моложе выглядит на этом видео
Ответ Чубака из половины Шака
Вроде не так времени прошло, а Лука намного моложе выглядит на этом видео
Потому что перестал пить пиво)
Если бы Никола Йокич стоял с пивом и батей, то мог бы и огрести ))
Ну, наконец-то.
Пришло время узнать правду!
