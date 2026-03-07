Лука Дончич набрал 44 очка за три четверти
Дончич отметился 44 очками за три четверти игры.
Звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич набрал 44 очка в матче против «Индианы», проведя на паркете всего 32 минуты.
Дончич попал 14 из 25 бросков с игры, 7 из 14 трехочковых и 9 из 10 штрафных. Также на его счету 9 подборов, 5 передач при 3 потерях, 3 перехвата и 2 блок-шота.
Защитник стал лишь четвертым игроком в истории «Лейкерс», кому удалось набрать 40 очков минимум в 10 матчах за один сезон, присоединившись к Кобе Брайанту, Элджину Бэйлору и Джерри Уэсту.
«Лейкерс», выступавшие без травмированного Леброна Джеймса, обыграли «Пэйсерс» – 128:117.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Сдаётся мне отсутствие ЛеБрона на его игру ой как положительно влияет!!