Лука Дончич набрал 44 очка за три четверти

Дончич отметился 44 очками за три четверти игры.

Звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич набрал 44 очка в матче против «Индианы», проведя на паркете всего 32 минуты.

Дончич попал 14 из 25 бросков с игры, 7 из 14 трехочковых и 9 из 10 штрафных. Также на его счету 9 подборов, 5 передач при 3 потерях, 3 перехвата и 2 блок-шота.

Защитник стал лишь четвертым игроком в истории «Лейкерс », кому удалось набрать 40 очков минимум в 10 матчах за один сезон, присоединившись к Кобе Брайанту, Элджину Бэйлору и Джерри Уэсту.

«Лейкерс», выступавшие без травмированного Леброна Джеймса, обыграли «Пэйсерс» – 128:117.