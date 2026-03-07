Видео
Лука Дончич набрал 44 очка за три четверти

Дончич отметился 44 очками за три четверти игры.

Звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич набрал 44 очка в матче против «Индианы», проведя на паркете всего 32 минуты.

Дончич попал 14 из 25 бросков с игры, 7 из 14 трехочковых и 9 из 10 штрафных. Также на его счету 9 подборов, 5 передач при 3 потерях, 3 перехвата и 2 блок-шота.

Защитник стал лишь четвертым игроком в истории «Лейкерс», кому удалось набрать 40 очков минимум в 10 матчах за один сезон, присоединившись к Кобе Брайанту, Элджину Бэйлору и Джерри Уэсту.

«Лейкерс», выступавшие без травмированного Леброна Джеймса, обыграли «Пэйсерс» – 128:117.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Без Леброна игра то получше идёт.
Вот это был настоящий Дончич! Тот самый, кайфующий от игры. И в защите пахал сегодня.. его вообще пройти не могли 1 в 1.
Сдаётся мне отсутствие ЛеБрона на его игру ой как положительно влияет!!
Ответ Kudim41
Вот это был настоящий Дончич! Тот самый, кайфующий от игры. И в защите пахал сегодня.. его вообще пройти не могли 1 в 1. Сдаётся мне отсутствие ЛеБрона на его игру ой как положительно влияет!!
Да, первая четверть шикарна. И все же это Индиана..
Ответ AiDaGaRi
Да, первая четверть шикарна. И все же это Индиана..
Так в том то и прикол Дончича, что он такое может вытворить с любой командой…там уде будет зависеть от поддержки партнеров
к ПО надо набирать
Ответ shepardjack
к ПО надо набирать
Комментарий скрыт
Разозлили
Ответ ewok
Разозлили
Индиана)
Ответ Kostya Kostya
Индиана)
и это тоже))
Разблокирована новая форма: Разведённый Лука
Комментарий удален модератором
Ответ kaliostro76
Комментарий удален модератором
сразу видно весна пришла, товарищи с обострением тут как тут
Да просто полетело и кайфовал от игры
