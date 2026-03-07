Видео
5

Николя Батюм и Брук Лопес совершили глупую потерю в клатче игры против «Сан-Антонио»

Ветераны «Клипперс» глупо потеряли мяч в напряженной концовке.

За 16 секунд до конца матча против «Сан-Антонио» при отставании в 1 очко форвард «Клипперс» Николя Батюм вводил мяч из-за боковой линии. Последовал пас на центрового Брука Лопеса, который тут же вернул мяч Батюму, в то время как тот все еще стоял в ауте.

«Парусники» совершили потерю, а в оставшееся время «Сперс» довели матч до победы – 116:112.

«Сан-Антонио» отыгрался с «-25» по ходу матча, что стало вторым самым крупным камбэком в истории клуба.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
5 комментариев
2 Башни Лос-Анджелеса светили не теми огнями...)
В топич к Шаку этих Флинстоунов. Фейс Батюма можно и не менять на фейс шипманзе, который чешет рукой голову.
А на кого записывают turnover в статистике в таких случаях?
у батюма такая фигня уже второй раз за месяц
Это же не первый раз у них, так глупо, шевели ходулями.
