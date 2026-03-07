Док Риверс о возможном завершении карьеры: «Это мнение Стивена Эй Смита, не мое»

Док Риверс о возможном завершении карьеры.

Главный тренер «Бакс» Док Риверс отреагировал на слова журналиста Стивена Эй Смита , что текущий сезон станет последним в его карьере.

«Это мнение Стивена Эй Смита, не мое», – заявил 64-летний специалист.

Риверс подписал контракт с «Милуоки » сроком на 3,5 года в январе 2024 года.