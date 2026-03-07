5

Док Риверс о возможном завершении карьеры: «Это мнение Стивена Эй Смита, не мое»

Главный тренер «Бакс» Док Риверс отреагировал на слова журналиста Стивена Эй Смита, что текущий сезон станет последним в его карьере.

«Это мнение Стивена Эй Смита, не мое», – заявил 64-летний специалист.

Риверс подписал контракт с «Милуоки» сроком на 3,5 года в январе 2024 года.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
Лучше бы карьера Эй Смита закончилась после этого сезона
Док - легенда Атланты Хокс. Родную команду так и не потренировал.
Док будет доить эту лигу до последнего!
Пока платят колоссальные бабки, зачем уходить
