Док Риверс о возможном завершении карьеры: «Это мнение Стивена Эй Смита, не мое»
Док Риверс о возможном завершении карьеры.
Главный тренер «Бакс» Док Риверс отреагировал на слова журналиста Стивена Эй Смита, что текущий сезон станет последним в его карьере.
«Это мнение Стивена Эй Смита, не мое», – заявил 64-летний специалист.
Риверс подписал контракт с «Милуоки» сроком на 3,5 года в январе 2024 года.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лучше бы карьера Эй Смита закончилась после этого сезона
Док - легенда Атланты Хокс. Родную команду так и не потренировал.
Док будет доить эту лигу до последнего!
Пока платят колоссальные бабки, зачем уходить
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем