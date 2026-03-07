  • Спортс
  • Кристапс Порзингис все ближе к возвращению в строй. Статус перед игрой с «Тандер» – «под вопросом»
Кристапс Порзингис все ближе к возвращению в строй. Статус перед игрой с «Тандер» – «под вопросом»

Порзингис все ближе к возвращению.

Центровой «Голден Стэйт» Кристапс Порзингис получил статус «под вопросом» перед субботним выездным матчем с «Оклахомой».

30-летний латыш восстанавливается после болезни, которую главный тренер «Уорриорз» Стив Керр недавно охарактеризовал как «загадочную».

Порзингис перешел в «Голден Стэйт» из «Атланты» 5 февраля в обмен на Джонатана Кумингу и Бадди Хилда. За «воинов» он провел всего один матч, в котором за 17 минут набрал 12 очков.

Сам Кристапс ранее рассказывал, что ему диагностировали синдром постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ), который выражается в усталости и головокружении.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
травмы
logoНБА
logoКристапс Порзингис
logoГолден Стэйт
тингус пингус что-то совсем протух...
