Кристапс Порзингис все ближе к возвращению в строй. Статус перед игрой с «Тандер» – «под вопросом»
Порзингис все ближе к возвращению.
Центровой «Голден Стэйт» Кристапс Порзингис получил статус «под вопросом» перед субботним выездным матчем с «Оклахомой».
30-летний латыш восстанавливается после болезни, которую главный тренер «Уорриорз» Стив Керр недавно охарактеризовал как «загадочную».
Порзингис перешел в «Голден Стэйт» из «Атланты» 5 февраля в обмен на Джонатана Кумингу и Бадди Хилда. За «воинов» он провел всего один матч, в котором за 17 минут набрал 12 очков.
Сам Кристапс ранее рассказывал, что ему диагностировали синдром постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ), который выражается в усталости и головокружении.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
тингус пингус что-то совсем протух...
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем