Джейсон Тейтум: «Мне все еще предстоит долгий путь. Но начало хорошее»

Джейсон Тейтум прокомментировал дебют в сезоне.

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум поделился впечатлениями от первого матча после 10-месячного отсутствия из-за разрыва ахилла.

Тейтум набрал 15 очков, 12 подборов и 7 передач в победной игре с «Мэверикс» (120:100).

«Мне все еще предстоит долгий путь. Но начало хорошее.

Я долго к этому шел. Днями и ночами мечтал об этом моменте, о болельщиках, предвкушении. Прошло 42 с половиной недели с тех пор, как я последний раз играл в матче НБА , поэтому пытался наверстать упущенное и адаптироваться к темпу игры. Мне казалось, что я немного отстаю или, наоборот, двигаюсь слишком быстро. Но игра начала замедляться, когда я немного расслабился.

Я сейчас очень рад, что снова могу выходить на площадку и играть в баскетбол. Испытываю чувство благодарности. Это напомнило мне обо всем, через что я прошел за последние 10 месяцев. И сам факт того, что я смог сегодня выйти – большая победа», – рассказал Тейтум.