«Сперс» вырвали победу у «Клипперс», отыгравшись с «-25»
«Сан-Антонио» удалось сократить крупное отставание в матче с «Клипперс» (116:112). В третьей четверти техасцы уступали 25 очков (50:75).
«Сперс» начали четвертую 12-минутку с рывка 18:5, после чего впервые за вечер вышли вперед в счете.
«Сан-Антонио» (46-17) выиграл 14 из 15 последних матчей и занимает 2-е место в Западной конференции. Команда проводила вторую игру за два дня.
У «Клипперс» прервалась серия из трех побед подряд.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
У него еще совсем недавно было три игры подряд- 3 из 9, 3 из 12 и 6 из 16. Нужно все же смотреть картину в целом, а не по двум классным матчам.
Такие проверки нужны к плей-офф. Должны сплачивать команду и мотивировать сражаться до конце