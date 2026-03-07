9

«Сперс» вырвали победу у «Клипперс», отыгравшись с «-25»

«Сан-Антонио» удалось сократить крупное отставание в матче с «Клипперс» (116:112). В третьей четверти техасцы уступали 25 очков (50:75).

«Сперс» начали четвертую 12-минутку с рывка 18:5, после чего впервые за вечер вышли вперед в счете.

«Сан-Антонио» (46-17) выиграл 14 из 15 последних матчей и занимает 2-е место в Западной конференции. Команда проводила вторую игру за два дня.

У «Клипперс» прервалась серия из трех побед подряд.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoСан-Антонио
logoНБА
logoКлипперс
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сорян, но Вемба МВП.
Ответ Misha_Sapunov
Сорян, но Вемба МВП.
Если они в таком же темпе дойдут до финиша, то вполне может стать. Ни Коля, ни ШГА не выглядят недостижимыми. Особенно Коля с результатами Денвера
Ответ Григорий Ефимов
Если они в таком же темпе дойдут до финиша, то вполне может стать. Ни Коля, ни ШГА не выглядят недостижимыми. Особенно Коля с результатами Денвера
ШГА, как и Йокич по всем продвинутым метрикам эффективности значительно выше . Витек чуть лучше Митчелла и Брауна, за счет защиты.
У него еще совсем недавно было три игры подряд- 3 из 9, 3 из 12 и 6 из 16. Нужно все же смотреть картину в целом, а не по двум классным матчам.
Это было хорошо. Особенно Витькин блок и завершение с верху!

Такие проверки нужны к плей-офф. Должны сплачивать команду и мотивировать сражаться до конце
Играя Б2Б САС сделал такой камбэк против ЛАК во второй половине матч, где Витя выложился по полной.
Вемби аж растрогался. Самый большой камбек Шпор в эру бэк-ту-бэка)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Сан-Антонио» одолел «Клипперс», отыгравшись с «-25»; 38 очков Николы Йокича не спасли «Денвер» от разгромного проигрыша «Нью-Йорку», 33+9+9 Тайлера Хирро помогли «Майами» победить «Шарлотт» и другие результаты
7 марта, 06:10
Виктор Вембаньяма о матче с «Клипперс»: «Наверное, самая сложная игра в моей жизни. Чуть не потерял сознание»
7 марта, 05:15
«Гонка за MVP». Дончич упал на 5-е место и пропустил вперед Каннингема и Вембаньяму
27 февраля, 14:45
Рекомендуем
Главные новости
Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»
17 минут назад
Джон Коллинз пропустит еще как минимум неделю из-за травмы шеи
31 минуту назад
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
43 минуты назад
Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: «Это НБА, у всех бывают сложные периоды»
58 минут назад
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Зенит» сыграет с «Бетсити Пармой»
сегодня, 12:30
Евролига. «Париж» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 12:30
Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»
сегодня, 12:28
Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»
сегодня, 11:33
Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Жена Дуайта Ховарда обвинила его в наркотической зависимости, экс-звезда НБА подал на развод
сегодня, 10:03
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» встретится с «Бурком»
сегодня, 12:30
Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»
сегодня, 12:07
Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»
сегодня, 11:15Фото
Тристан Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу»
сегодня, 09:22
Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)
сегодня, 06:48Видео
Тайриз Макси избежал перелома костей кисти
сегодня, 05:26
Чемпионат Италии. «Милан» одержал победу над «Канту»
вчера, 21:12
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Джесси Эдвардсом
вчера, 21:05
Адриатическая лига. «Мега» уверенно обыграла «Студентски центар»
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы»
вчера, 20:00
Рекомендуем