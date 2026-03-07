«Сперс» вырвали победу у «Клипперс», отыгравшись с «-25»

«Сан-Антонио » удалось сократить крупное отставание в матче с «Клипперс » (116:112). В третьей четверти техасцы уступали 25 очков (50:75).

«Сперс» начали четвертую 12-минутку с рывка 18:5, после чего впервые за вечер вышли вперед в счете.

«Сан-Антонио» (46-17) выиграл 14 из 15 последних матчей и занимает 2-е место в Западной конференции. Команда проводила вторую игру за два дня.

У «Клипперс» прервалась серия из трех побед подряд.