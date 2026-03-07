  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джамал Мюррэй получил травму в матче, где «Наггетс» впервые с ноября смогли выпустить оптимальную стартовую пятерку
Видео
11

Джамал Мюррэй получил травму в матче, где «Наггетс» впервые с ноября смогли выпустить оптимальную стартовую пятерку

Мюррэй травмировал ногу после контакта с Йокичем.

Звездный защитник «Денвера» Джамал Мюррэй покинул площадку матча против «Нью-Йорка» (поражение 103:143) незадолго до большого перерыва из-за травмы левого голеностопа и не вернулся в игру.

Главный тренер Дэвид Адельман заявил, что ему неизвестно, выбыл ли защитник из строя на дни или на недели.

Защищаясь против О Джи Ануноби, Мюррэй при шаге назад наступил на ногу своего одноклубнника Николы Йокича и повалился на паркет, схватившись за лодыжку. С помощью Йонаса Валанчюнаса Мюррэй покинул паркет.

Звездный защитник получил травму в той игре, когда «Наггетс» впервые с 12 ноября выпустили на площадку свой стартовый состав образца начала сезона, так как Аарон Гордон (травма задней поверхности бедра) вернулся после долгого отсутствия, а Кэмерон Джонсон – после растяжения правого голеностопа.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Где-то пару месяцев назад я ещё писал о том, что удивительно видеть играющим Джамала при травмах у 4-5 других игроков
Дождались
Здоровья Джамалу! Иначе сезон для Денвера закончен.
Эта пятерка с 13 ноября вместе не играла и снова травма основного, того игрока который не выбывал на долго в этом сезоне. То Йокич оступится об Джонса, то Мюррей об Йокича, эти повреждения лишают нас посмотреть на такой Денвер. Таюс Джонс как чистый разыгрывающий призван его заменить, хотя бы на 10-15 минут.
В этом году Денверу ничего не светит))) Складывается ощущение что команда прошла свой прайм )))
Проклятие продолжается( МПЖ видимо нашептал, после обмена((
Ответ Николай Йокич MVP
Проклятие продолжается( МПЖ видимо нашептал, после обмена((
А в чем проклятие? Мюррей всегда такой, играет, потом не играет
У меня было такое растяжение. В 20 лет. Две недели еле ходил, месяца полтора восстанавливался
