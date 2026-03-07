Джейлен Браун о Тейтуме: «Он рискует своим здоровьем ради команды. Мы хорошо поговорили и одинаково смотрим на вещи»
Джейлен Браун отреагировал на возвращение Тейтума.
Защитник «Селтикс» Джейлен Браун прокомментировал досрочное возвращение в состав еще одного ведущего игрока команды Джейсона Тейтума.
Форвард дебютировал в сезоне после разрыва ахилла в пятницу в матче с «Мэверикс» (120:100), набрав 15 очков, 12 подборов и 7 передач.
«Во-первых, я хочу похвалить Джей Ти за саму мысль о возвращении. Его желание вернуться – это бескорыстный поступок, он рискует своим здоровьем ради того, чтобы наша команда имела шанс нацелиться на нечто большое.
Мы оба придерживаемся одной точки зрения и хорошо поговорили о том, с каким настроем хотим вернуться и что хотим привнести в баскетбол «Селтикс» ради достижения побед», – признался Браун.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Pro Football Network
4 комментария
Если Тейтум согласен играть роль 2-3 звёзды и не зазнается, то может сработать
Да не должно быть в нынешнем Бостоне такого. У кого идет игра тот и должен больше бросать, а не так как было, что Тейтум, Браун и Уайт берут броски в порядке котором я написал. Если условно у уго или притча идет бросок, то они должны чаще бросать
это к любой команде подходит.
