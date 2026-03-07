  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейлен Браун о Тейтуме: «Он рискует своим здоровьем ради команды. Мы хорошо поговорили и одинаково смотрим на вещи»
4

Джейлен Браун о Тейтуме: «Он рискует своим здоровьем ради команды. Мы хорошо поговорили и одинаково смотрим на вещи»

Джейлен Браун отреагировал на возвращение Тейтума.

Защитник «Селтикс» Джейлен Браун прокомментировал досрочное возвращение в состав еще одного ведущего игрока команды Джейсона Тейтума.

Форвард дебютировал в сезоне после разрыва ахилла в пятницу в матче с «Мэверикс» (120:100), набрав 15 очков, 12 подборов и 7 передач.

«Во-первых, я хочу похвалить Джей Ти за саму мысль о возвращении. Его желание вернуться – это бескорыстный поступок, он рискует своим здоровьем ради того, чтобы наша команда имела шанс нацелиться на нечто большое.

Мы оба придерживаемся одной точки зрения и хорошо поговорили о том, с каким настроем хотим вернуться и что хотим привнести в баскетбол «Селтикс» ради достижения побед», – признался Браун.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Pro Football Network
logoДжейлен Браун
logoДжейсон Тейтум
logoБостон
logoНБА
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Если Тейтум согласен играть роль 2-3 звёзды и не зазнается, то может сработать
Ответ Jedef
Если Тейтум согласен играть роль 2-3 звёзды и не зазнается, то может сработать
Да не должно быть в нынешнем Бостоне такого. У кого идет игра тот и должен больше бросать, а не так как было, что Тейтум, Браун и Уайт берут броски в порядке котором я написал. Если условно у уго или притча идет бросок, то они должны чаще бросать
Ответ заблокированному пользователю
Да не должно быть в нынешнем Бостоне такого. У кого идет игра тот и должен больше бросать, а не так как было, что Тейтум, Браун и Уайт берут броски в порядке котором я написал. Если условно у уго или притча идет бросок, то они должны чаще бросать
это к любой команде подходит.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кармело Энтони о возвращении Тейтума: «Джейсону лучше отложить свое эго и позволить Джейлену Брауну вести команду»
5 марта, 17:06
Непредсказуемый MVP, претензии «Сперс», вспышки ноунеймов. Не стоит пропускать концовку НБА
3 марта, 10:25
Стивен Эй Смит: «Не думаю, что «Селтикс» справятся с «Пистонс», «Никс» или нынешними «Кавальерс»
18 февраля, 05:55
Джейлен Браун выложил сравнение статистики «Бостона» в текущем и прошлом сезонах. Без Тейтума команда сохранила свои позиции
13 февраля, 07:19Фото
Рекомендуем
Главные новости
Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»
16 минут назад
Джон Коллинз пропустит еще как минимум неделю из-за травмы шеи
30 минут назад
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
42 минуты назад
Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: «Это НБА, у всех бывают сложные периоды»
57 минут назад
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Зенит» сыграет с «Бетсити Пармой»
сегодня, 12:30
Евролига. «Париж» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 12:30
Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»
сегодня, 12:28
Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»
сегодня, 11:33
Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Жена Дуайта Ховарда обвинила его в наркотической зависимости, экс-звезда НБА подал на развод
сегодня, 10:03
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» встретится с «Бурком»
сегодня, 12:30
Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»
сегодня, 12:07
Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»
сегодня, 11:15Фото
Тристан Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу»
сегодня, 09:22
Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)
сегодня, 06:48Видео
Тайриз Макси избежал перелома костей кисти
сегодня, 05:26
Чемпионат Италии. «Милан» одержал победу над «Канту»
вчера, 21:12
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Джесси Эдвардсом
вчера, 21:05
Адриатическая лига. «Мега» уверенно обыграла «Студентски центар»
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы»
вчера, 20:00
Рекомендуем