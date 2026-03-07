Виктор Вембаньяма о матче с «Клипперс»: «Наверное, самая сложная игра в моей жизни. Чуть не потерял сознание»

Вембаньяма сделал неожиданное признание после игры с «Клипперс».

По словам «большого» «Сан-Антонио » Виктора Вембаньямы , он проводил встречу с «Клипперс » (116:112) в пятницу на фоне сильной усталости.

Француз набрал 27 очков, 10 подборов и 4 блок-шота за 22 минуты. В четверг техасцы играли с «Детройтом ».

«Я думал, что вот-вот потеряю сознание от истощения уже в первой четверти. Это была, наверное, самая сложная игра в моей жизни.

Возможно, со стороны так не казалось. Но вчера мы провели чертовски хорошую игру против самой физически сильной команды в лиге, а сегодня тоже играли против такой же физически сильной команды. Я вот-вот потеряю сознание», – признался Вембаньяма.