  Виктор Вембаньяма о матче с «Клипперс»: «Наверное, самая сложная игра в моей жизни. Чуть не потерял сознание»


Виктор Вембаньяма о матче с «Клипперс»: «Наверное, самая сложная игра в моей жизни. Чуть не потерял сознание»

Вембаньяма сделал неожиданное признание после игры с «Клипперс».

По словам «большого» «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы, он проводил встречу с «Клипперс» (116:112) в пятницу на фоне сильной усталости.

Француз набрал 27 очков, 10 подборов и 4 блок-шота за 22 минуты. В четверг техасцы играли с «Детройтом».

«Я думал, что вот-вот потеряю сознание от истощения уже в первой четверти. Это была, наверное, самая сложная игра в моей жизни.

Возможно, со стороны так не казалось. Но вчера мы провели чертовски хорошую игру против самой физически сильной команды в лиге, а сегодня тоже играли против такой же физически сильной команды. Я вот-вот потеряю сознание», – признался Вембаньяма.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops

Чужой против киборга, хороший получился матч!
Ответ кот 26
Чужой против киборга, хороший получился матч!
И решающее владение как раз чужой выиграл у киборга.
Сегодня он сделал разницу
Ответ Ренат Рыбка
Сегодня он сделал разницу
Сегодня и всегда. Баскетбол это игра на двух сторонах. И даже в редкий день, когда у Вемби что-то не полетит, в защите он это компенсирует историческим уровнем игры, топ-1 в истории
Ответ Cash_flow
Сегодня и всегда. Баскетбол это игра на двух сторонах. И даже в редкий день, когда у Вемби что-то не полетит, в защите он это компенсирует историческим уровнем игры, топ-1 в истории
Ну всё-таки бывает где-то один матч из 7, в котором Витю вначале в краску не пустят 3-4 раза и он начинает шмалять шальные трехи и терять мяч. Тогда старания в защите лишь уравнивают минус в атаке. Но это бывает редко и это хорошо
