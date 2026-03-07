Рик Карлайл о Дончиче: «Величайший из всех, кого я тренировал»
Рик Карлайл оценил масштаб Дончича.
Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл высоко оценил уровень Луки Дончича, с котором ранее работал в «Далласе».
«Величайший игрок, которого я когда-либо тренировал.
Когда-нибудь он станет MVP. Покажите мне великого игрока, который не упрям и не злится из-за чего-то, и тогда я скажу вам, что он не является великим игроком», – произнес Карлайл.
В пятницу «Пэйсерс» Карлайла играют с «Лейкерс» Дончича.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем