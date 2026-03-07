0

Рик Карлайл о Дончиче: «Величайший из всех, кого я тренировал»

Рик Карлайл оценил масштаб Дончича.

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл высоко оценил уровень Луки Дончича, с котором ранее работал в «Далласе».

«Величайший игрок, которого я когда-либо тренировал.

Когда-нибудь он станет MVP. Покажите мне великого игрока, который не упрям ​​и не злится из-за чего-то, и тогда я скажу вам, что он не является великим игроком», – произнес Карлайл.

В пятницу «Пэйсерс» Карлайла играют с «Лейкерс» Дончича.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
