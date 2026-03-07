Жорди Фернандес о выпаде Кэма Томаса: «Не уверен, что он имеет право говорить за других»
Тренер «Нетс» Фернандес отреагировал на шпильку бывшего игрока команды.
Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес прокомментировал слова экс-защитника команды Кэма Томаса о том, что в организации не верят в своих игроков.
«Мы желаем Кэму всего наилучшего. Мы хорошо к нему относились, пока он был в нашей команде. Надеемся, что у него все здорово сложится там, где он сейчас. Но я не уверен, имеет ли он право говорить за других.
Мы довольны ребятами, которые у нас собраны. Я верю, что каждый из них способен помочь нам в том, что мы запланировали. А Кэму мы желаем всего самого лучшего», – произнес Фернандес.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Эрика Слэйтера
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Наглядное пособие, как максимально вежливо послать идиота
а что вы запланировали? какое развитие у этого грозного плана дай мяч Портеру он его кинет?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем