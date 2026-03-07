3

Жорди Фернандес о выпаде Кэма Томаса: «Не уверен, что он имеет право говорить за других»

Тренер «Нетс» Фернандес отреагировал на шпильку бывшего игрока команды.

Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес прокомментировал слова экс-защитника команды Кэма Томаса о том, что в организации не верят в своих игроков.

«Мы желаем Кэму всего наилучшего. Мы хорошо к нему относились, пока он был в нашей команде. Надеемся, что у него все здорово сложится там, где он сейчас. Но я не уверен, имеет ли он право говорить за других.

Мы довольны ребятами, которые у нас собраны. Я верю, что каждый из них способен помочь нам в том, что мы запланировали. А Кэму мы желаем всего самого лучшего», – произнес Фернандес.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Эрика Слэйтера
Жорди Фернандес
logoКэм Томас
logoМилуоки
logoНБА
logoБруклин
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Наглядное пособие, как максимально вежливо послать идиота
а что вы запланировали? какое развитие у этого грозного плана дай мяч Портеру он его кинет?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Десять худших команд НБА суммарно потерпели 40 поражений подряд
4 марта, 15:37Фото
Жорди Фернандес: «Егор Дёмин пока не готов выйти на паркет, нужно делать то, что будет лучше для его здоровья и будущего»
4 марта, 08:40
НБА. «Нью-Йорк» прервал 11-матчевую победную серию «Сан-Антонио», 35+13+9 Йокича не спасли «Денвер» от проигрыша «Миннесоте», 27+17 Кеты помогли «Бостону» победить «Филадельфию» и другие результаты
2 марта, 07:00
Кэм Томас о «Нетс»: «Они ни в кого не верят. В этом их суть»
28 февраля, 11:56
Рекомендуем
Главные новости
Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»
16 минут назад
Джон Коллинз пропустит еще как минимум неделю из-за травмы шеи
30 минут назад
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
42 минуты назад
Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: «Это НБА, у всех бывают сложные периоды»
57 минут назад
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Зенит» сыграет с «Бетсити Пармой»
сегодня, 12:30
Евролига. «Париж» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 12:30
Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»
сегодня, 12:28
Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»
сегодня, 11:33
Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Жена Дуайта Ховарда обвинила его в наркотической зависимости, экс-звезда НБА подал на развод
сегодня, 10:03
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» встретится с «Бурком»
сегодня, 12:30
Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»
сегодня, 12:07
Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»
сегодня, 11:15Фото
Тристан Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу»
сегодня, 09:22
Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)
сегодня, 06:48Видео
Тайриз Макси избежал перелома костей кисти
сегодня, 05:26
Чемпионат Италии. «Милан» одержал победу над «Канту»
вчера, 21:12
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Джесси Эдвардсом
вчера, 21:05
Адриатическая лига. «Мега» уверенно обыграла «Студентски центар»
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы»
вчера, 20:00
Рекомендуем