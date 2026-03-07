33 очка, 9 подборов и 9 передач Тайлера Хирро помогли «Майами» прервать 6-матчевую победную серию «Шарлотт»
«Хит» обыграли «Хорнетс» благодаря 33 очкам Хирро.
Звездный защитник «Майами» Тайлер Хирро стал самым результативным игроком матча против «Шарлотт», набрав 33 очка.
Проведя на паркете 37 минут, Хирро был близок к трипл-даблу: 9 подборов, 9 передач (без потерь), а также 1 перехват. 26-летний защитник реализовал 11 из 20 бросков с игры, 8 из 10 из-за дуги и 3 из 3 с линии.
Эта игра стала для Хирро 6-й в карьере, где он реализовал 8 и более трехочковых. По этому показателю он сравнялся с Данканом Робинсоном, и теперь они делят первое место в истории «Майами».
«Хит» прервали 6-матчевую победную серию «Хорнетс», несмотря на 27 очков защитника Кона Книппела, – 128:120.
