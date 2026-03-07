3

Джоэл Эмбиид пропустит еще минимум 1 неделю

Эмбиид не поможет «Филадельфии» в ближайшие 7 дней.

Как сообщает Адам Ааронсон из PhillyVoice, центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, пропустивший последние три игры из-за растяжения правой косой мышцы живота, вероятно, пропустит как минимум еще четыре матча из-за этой травмы.

«Сиксерс» объявили, что Эмбиид не участвовал в пятничной тренировке и до сих пор не приступал к работе на площадке после повреждения. Планируется, что его состояние переоценят через неделю, что означает, что он пропустит игры против «Атланты», «Кливленда», «Мемфиса», а также, вероятно, «Детройта».

В текущем сезоне Эмбиид принял участие лишь в 33 играх из-за различных проблем, затронувших его колено, лодыжку, голень и косые мышцы живота. Средние показатели звездного центрового составляют 26,6 очка, 7,5 подбора и 3,9 передачи за 31,2 минуты при 49,5% с игры, 31,8% из-за дуги и 85,8% с линии штрафных.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: PhillyVoice
logoДжоэл Эмбиид
травмы
logoФиладельфия
logoНБА
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровья Доминбиду!
Ответ Nbw77785
Здоровья Доминбиду!
Чего нет, того нет х)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джоэл Эмбиид пропустит минимум 3 игры из-за растяжения косой мышцы живота
1 марта, 04:24
Тренер НБА: «Здоровые Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси – тяжелые соперники для любого фаворита с Востока»
27 февраля, 17:40
Джоэл Эмбиид схватился за ребро после ключевого трехочкового
27 февраля, 05:34Видео
Рекомендуем
Главные новости
Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»
16 минут назад
Джон Коллинз пропустит еще как минимум неделю из-за травмы шеи
30 минут назад
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
42 минуты назад
Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: «Это НБА, у всех бывают сложные периоды»
57 минут назад
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Зенит» сыграет с «Бетсити Пармой»
сегодня, 12:30
Евролига. «Париж» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 12:30
Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»
сегодня, 12:28
Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»
сегодня, 11:33
Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Жена Дуайта Ховарда обвинила его в наркотической зависимости, экс-звезда НБА подал на развод
сегодня, 10:03
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» встретится с «Бурком»
сегодня, 12:30
Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»
сегодня, 12:07
Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»
сегодня, 11:15Фото
Тристан Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу»
сегодня, 09:22
Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)
сегодня, 06:48Видео
Тайриз Макси избежал перелома костей кисти
сегодня, 05:26
Чемпионат Италии. «Милан» одержал победу над «Канту»
вчера, 21:12
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Джесси Эдвардсом
вчера, 21:05
Адриатическая лига. «Мега» уверенно обыграла «Студентски центар»
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы»
вчера, 20:00
Рекомендуем