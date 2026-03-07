Джоэл Эмбиид пропустит еще минимум 1 неделю

Эмбиид не поможет «Филадельфии» в ближайшие 7 дней.

Как сообщает Адам Ааронсон из PhillyVoice, центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид , пропустивший последние три игры из-за растяжения правой косой мышцы живота, вероятно, пропустит как минимум еще четыре матча из-за этой травмы.

«Сиксерс» объявили, что Эмбиид не участвовал в пятничной тренировке и до сих пор не приступал к работе на площадке после повреждения. Планируется, что его состояние переоценят через неделю, что означает, что он пропустит игры против «Атланты», «Кливленда», «Мемфиса», а также, вероятно, «Детройта».

В текущем сезоне Эмбиид принял участие лишь в 33 играх из-за различных проблем, затронувших его колено, лодыжку, голень и косые мышцы живота. Средние показатели звездного центрового составляют 26,6 очка, 7,5 подбора и 3,9 передачи за 31,2 минуты при 49,5% с игры, 31,8% из-за дуги и 85,8% с линии штрафных.