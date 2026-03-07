Джеймс, Эйтон и Клебер пропускают матч с «Индианой» из-за травм
«Лейкерс» вышли на матч против «Пэйсерс» без форварда Леброна Джеймса и двух центровых – Деандре Эйтона и Макси Клебера.
Джеймс не доиграл предыдущий матч против «Наггетс» в четверг из-за ушиба левого локтя, который он получил в конце четвертой четверти, упав на паркет после столкновения с Николой Йокичем. В списке травмированных он значится также с артритом левой стопы.
Эйтона беспокоят боли в левом колене. В четверг он отыграл лишь первые четыре с половиной минуты.
Клебер пропускает третью игру подряд из-за растяжения поясничного отдела позвоночника.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
