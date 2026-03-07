Арест Диллона Брукса был связан не с алкоголем, а с марихуаной (Джон Гамбадоро)
Брукса, как сообщается, задержали из-за опьянения наркотическими веществами.
Вчера TMZ сообщил, что форвард «Финикса» Диллон Брукс был задержан за вождение в нетрезвом виде.
По информации инсайдера и радиоведущего Джона Гамбадоро, арест баскетболиста был связан с наркотическим опьянением от марихуаны, а не алкогольным. Брукса попросили дунуть в портативный алкотестер, и он показал 0, что свидетельствует об отсутствии алкоголя в его организме.
Марихуана, как и алкоголь, вызывает состояние опьянения и влияет на мелкую моторику и способность управлять транспортным средством.
Брукс не играет с 21 февраля из-за перелома левой руки.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Кто-то там его сравнивал с Дрэймондом Грином и говорил что это контролируемая и умная агрессия на площадке?
Так дрей тоже любит это дело
Марихуна и агрессия , где связь ?
"Брукса попросили дунуть" )
Второй раз за день)
а полиции ну как откажешь)
Переборщил с мармеладками или кекс съел в одно рыло?
