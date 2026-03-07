Арест Диллона Брукса был связан не с алкоголем, а с марихуаной (Джон Гамбадоро)

Брукса, как сообщается, задержали из-за опьянения наркотическими веществами.

Вчера TMZ сообщил, что форвард «Финикса » Диллон Брукс был задержан за вождение в нетрезвом виде.

По информации инсайдера и радиоведущего Джона Гамбадоро, арест баскетболиста был связан с наркотическим опьянением от марихуаны, а не алкогольным. Брукса попросили дунуть в портативный алкотестер, и он показал 0, что свидетельствует об отсутствии алкоголя в его организме.

Марихуана, как и алкоголь, вызывает состояние опьянения и влияет на мелкую моторику и способность управлять транспортным средством.

Брукс не играет с 21 февраля из-за перелома левой руки.