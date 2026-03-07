0

Никола Вучевич сломал палец на руке и пропустит примерно 1 месяц

Никола Вучевич сломал палец .

Центровой «Селтикс» Никола Вучевич получил перелом безымянного пальца правой руки во время матча с «Мэверикс» (120:100) в пятницу.

По информации ESPN, Вучевичу предстоит операция, после чего он пропустит около месяца.

Черногорский баскетболист провел 12-ю игру с момента перехода в «Бостон» из «Чикаго» перед дедлайном и успел провести на площадке всего 2 минуты до травмы.

Ветеран с 15-летним стажем НБА набирал в среднем 11,4 очка и 7,8 подбора за 23,5 минуты игрового времени в составе «Селтикс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoБостон
logoНБА
травмы
logoНикола Вучевич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бостон» официально подтвердил готовность Джейсона Тейтума к матчу с «Далласом»
6 марта, 19:51Фото
Сэм Хаузер о возвращении Джейсона Тейтума: «Хотелось бы дать время на раскачку, но осталось только 19 игр»
6 марта, 18:15
Джейсон Тейтум может вернуться через 9,9 месяца после разрыва ахилла, быстрее всего за последнее время это удалось Уэсу Мэттьюзу (7,7)
6 марта, 18:00Фото
Никола Вучевич: «Иногда я слишком много анализирую – нужно быть агрессивнее»
1 марта, 20:13
Рекомендуем
Главные новости
Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»
15 минут назад
Джон Коллинз пропустит еще как минимум неделю из-за травмы шеи
29 минут назад
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
41 минуту назад
Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: «Это НБА, у всех бывают сложные периоды»
56 минут назад
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Зенит» сыграет с «Бетсити Пармой»
сегодня, 12:30
Евролига. «Париж» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 12:30
Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»
сегодня, 12:28
Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»
сегодня, 11:33
Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Жена Дуайта Ховарда обвинила его в наркотической зависимости, экс-звезда НБА подал на развод
сегодня, 10:03
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» встретится с «Бурком»
сегодня, 12:30
Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»
сегодня, 12:07
Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»
сегодня, 11:15Фото
Тристан Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу»
сегодня, 09:22
Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)
сегодня, 06:48Видео
Тайриз Макси избежал перелома костей кисти
сегодня, 05:26
Чемпионат Италии. «Милан» одержал победу над «Канту»
вчера, 21:12
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Джесси Эдвардсом
вчера, 21:05
Адриатическая лига. «Мега» уверенно обыграла «Студентски центар»
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы»
вчера, 20:00
Рекомендуем