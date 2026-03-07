Никола Вучевич сломал палец на руке и пропустит примерно 1 месяц
Никола Вучевич сломал палец .
Центровой «Селтикс» Никола Вучевич получил перелом безымянного пальца правой руки во время матча с «Мэверикс» (120:100) в пятницу.
По информации ESPN, Вучевичу предстоит операция, после чего он пропустит около месяца.
Черногорский баскетболист провел 12-ю игру с момента перехода в «Бостон» из «Чикаго» перед дедлайном и успел провести на площадке всего 2 минуты до травмы.
Ветеран с 15-летним стажем НБА набирал в среднем 11,4 очка и 7,8 подбора за 23,5 минуты игрового времени в составе «Селтикс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем