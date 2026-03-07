Видео
10

Тейтум набрал 15 очков, 12 подборов и 7 передач в первом матче после 10-месячного отсутствия

Тейтум вернулся после разрыва ахилла.

Звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум вышел в стартовом составе в пятничном домашнем матче против «Далласа» (120:100). Это был его дебют в сезоне спустя без малого 10 месяцев после операции по восстановлению разорванного правого ахиллова сухожилия.

Тейтум отыграл 27 минут и набрал 15 очков (6/16 с игры), 12 подборов и 7 передач при 2 потерях.

«Джейсон долго к этому шел. А сегодня началась новая история», – сказал главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoДжейсон Тейтум
logoДаллас
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoБостон
logoДжо Маззулла
10 комментариев
Путбек и следом трешка нормально так залетели в течении минуты, публика была в восторге. Для первой игры неплохо двигался, первый шаг все также при нем
Все же надеялся, что он будет со скамейки выходить в этом сезоне, по мне так как раз сыгранность не нарушать и плюс дикий буст со скамейки ( в каком бы он состоянии не был ), но им виднее глобально конечно
Ответ Роман Бояринов
Все же надеялся, что он будет со скамейки выходить в этом сезоне, по мне так как раз сыгранность не нарушать и плюс дикий буст со скамейки ( в каком бы он состоянии не был ), но им виднее глобально конечно
А какой смысл: у Бостона устойчивой пятерки как таковой не было - Браун, Уайт, Кета, а дальше с ними выходили все подряд. Притчарда перевели на скамейку плсле обмена Саймонса.
Последнее время "вместо Тейтума" выходил Шайерман, который пока, при всей любви врядли даже игрок ротации плейофф.

Вот и выходит что смысла выпускать Тейтума со скамьи просто нет - он на одной ноге усилил бы стартовую пятерку.
27 минут как будто и не мало для 10 месяцев простоя, я думал меньше времени дадут
Норм стата для первой игры
