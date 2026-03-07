Тейтум набрал 15 очков, 12 подборов и 7 передач в первом матче после 10-месячного отсутствия

Тейтум вернулся после разрыва ахилла.

Звездный форвард «Бостона » Джейсон Тейтум вышел в стартовом составе в пятничном домашнем матче против «Далласа » (120:100). Это был его дебют в сезоне спустя без малого 10 месяцев после операции по восстановлению разорванного правого ахиллова сухожилия.

Тейтум отыграл 27 минут и набрал 15 очков (6/16 с игры), 12 подборов и 7 передач при 2 потерях.

«Джейсон долго к этому шел. А сегодня началась новая история», – сказал главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла.