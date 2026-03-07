Тейтум набрал 15 очков, 12 подборов и 7 передач в первом матче после 10-месячного отсутствия
Тейтум вернулся после разрыва ахилла.
Звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум вышел в стартовом составе в пятничном домашнем матче против «Далласа» (120:100). Это был его дебют в сезоне спустя без малого 10 месяцев после операции по восстановлению разорванного правого ахиллова сухожилия.
Тейтум отыграл 27 минут и набрал 15 очков (6/16 с игры), 12 подборов и 7 передач при 2 потерях.
«Джейсон долго к этому шел. А сегодня началась новая история», – сказал главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Последнее время "вместо Тейтума" выходил Шайерман, который пока, при всей любви врядли даже игрок ротации плейофф.
Вот и выходит что смысла выпускать Тейтума со скамьи просто нет - он на одной ноге усилил бы стартовую пятерку.