2

Пол Пирс хотел перейти в «Даллас» в 2007-м перед чемпионским сезоном «Бостона»

Пол Пирс стремился к объединению с Новицки незадолго до титула НБА.

Прославленный форвард «Селтикс» Пол Пирс признался, что настраивался на уход из команды в межсезонье-2007 после провального сезона-06/07.

«Селтикс» и «Мэверикс» обсуждали обмен? Не знаю, в первый раз слышу. Но могу сказать, что в тот момент я сам хотел перейти в «Даллас». Это был тот самый год, когда «Мэверикс» неожиданно проиграли «Уорриорз» в первом раунде, но перед этим выступили очень хорошо. Мы же получили пятый выбор на драфте, что было очень обидно, безумное разочарование. Я тогда подумал: «Ну все, меня сейчас обменяют». И вариант с «Далласом» казался подходящим. Я говорил об этом своему агенту. Им не хватало такого игрока, как я.

В итоге мы использовали свой пик, чтобы заполучить Рэя Аллена. Использовали другие активы, чтобы выменять Кей Джи. Все остальное – уже история», – поделился Пирс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: No Fouls Given
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Помню Коби тоже шантажировал Лал, чтоб обменяли в Даллас, даже Кьюбан говорил что почти решено было! В этом и отличие того времени и нашего времени в век соцсетей, требования обменов и тд были всегда, просто не так муссировали эту тему, вот поэтому у многих ошибочное мнение, что раньше было лучше
Это действительно было бы интересно Дирк+Пол Пирс чего добились бы
