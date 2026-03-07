Пол Пирс хотел перейти в «Даллас» в 2007-м перед чемпионским сезоном «Бостона»

Пол Пирс стремился к объединению с Новицки незадолго до титула НБА.

Прославленный форвард «Селтикс» Пол Пирс признался, что настраивался на уход из команды в межсезонье-2007 после провального сезона-06/07.

«Селтикс» и «Мэверикс» обсуждали обмен? Не знаю, в первый раз слышу. Но могу сказать, что в тот момент я сам хотел перейти в «Даллас ». Это был тот самый год, когда «Мэверикс» неожиданно проиграли «Уорриорз» в первом раунде, но перед этим выступили очень хорошо. Мы же получили пятый выбор на драфте, что было очень обидно, безумное разочарование. Я тогда подумал: «Ну все, меня сейчас обменяют». И вариант с «Далласом» казался подходящим. Я говорил об этом своему агенту. Им не хватало такого игрока, как я.



В итоге мы использовали свой пик, чтобы заполучить Рэя Аллена. Использовали другие активы, чтобы выменять Кей Джи. Все остальное – уже история», – поделился Пирс.