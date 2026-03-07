Шэннон Шарп: «Эйтон не хочет быть Клинтом Капелой? Лучше не будь Деандре Эйтоном»

Шэннон Шарп дал совет Деандре Эйтону.

Сочувствующий «Лейкерс» эксперт Шэннон Шарп прокомментировал нашумевшее высказывание центрового «Лейкерс» Деандре Эйтона о его роли в команде.

Эйтон произнес «Они делают из меня Клинта Капелу », говоря о том, что его способности в атаке недооценивают.

«У этого человека хватило наглости сказать: «Они пытаются превратить меня в Клинта Капелу». Да ты нам вообще не нужен. Мне все равно, кем ты станешь. Лучше не будь Деандре Эйтоном.



Его энергетика все портит. Посмотрите на язык тела остальных игроков «Лейкерс », когда он промахивается. Все падают, как бы говоря: «Ну вот опять», – заявил Шарп.