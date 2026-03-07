29

Дэрил Мори: «3 очка – слишком много за бросок из-за дуги. В игре нет баланса»

Дэрил Мори поделился мнением о трехочковых бросках.

Президент «Филадельфии» Дэрил Мори прокомментировал роль трехочковых в современной НБА.

«Раньше уже обсуждал ситуацию с офисом НБА и говорил им, что проблему трехочковых, к которой привел аналитический подход, надо решать. Они со мной не соглашались. Мы вернулись к этому моменту.

Я считаю, что в игре нет баланса. Совершенно точно 3 очка – слишком много для этого броска. Надо это исправлять.

Это гораздо более актуальная проблема, чем «танкинг». 50% очков сверху – это слишком много», – рассудил Мори.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube The Ringer
Ну так собери команду что бы все трехи бросали, центры не нужны, вы возьмете кучу чемпионств… ах, да …
сам же это и популязировал
плыть трехе!
Так разрешите игрокам защищаться, верните хендчекинг и посмотрим будет ли такое же количество трех? Спойлер - нет, половина нынешних звезд вообще перестанет быть звездами, проценты упадут значительно, игрокам придется осваивать средний и чаще заходить под кольцо
Вот, кстати, интересный вариант. Не из области фантастики. Мне тоже кажется, что слишком много свободы в атаке на трешке. Там нередко защитник может быть только зрителем.
Из разряда "Я тебя породил, я тебя и уничтожу".
А так, все эти разговоры про трёшки из пустого в порожнее. Что с ней сделаешь? Отменять не вариант - будет совсем другой спорт. Менять цену тоже самое. Расширять/сужать площадку бессмысленно, подстроятся за сезон.
Глянул статку 76ых по трехам: 20 по выброшенным, 21 по забитым. Мори сам в свое время дров наломал, теперь сидит грустит)
Можно пофантазировать и придумать радикальные варианты решения проблемы (как в свое время было ввести трехочковый), меняем ценность бросков, даем броску внутри дуги ценность в 3 очка, броску из-за дуги ценность в 4 очка и сокращаем время матча с 48 минут до 40.
50% реализации внутри дуги дает 1,5 очка на владение; 40% реализации из-за дуги дает 1,6 очка за владения (разница 7%)
Сейчас соответственно 1 и 1,2 очка (разница в 20%)
Как уже писал выше, не считаю, что менять цену броскам - рабочий вариант. Это уже другая игра будет. Буквально всё в Лиге переделывать придется. А у них дела идут хорошо. Нужно быть на грани катастрофы, чтобы пойти на крайние меры.

Но, кстати, сама по себе идея интересная. Думаю, сближение ценности бросков реально заставило бы меньше шмалять ерунду, но оставило бы настоящих снайперов при деле.
2,5 делать теперь, что ли?.. Ну-ну. Особенно забавно при пробитии штрафных после фола было бы.
4 и 3)
Ничего менять не надо.Пусть поднимают свои жопы и защищаются на периметре.На кой тренер нужен?Пусть разрабатывает защитную схему под трешки.
Пчёлы против мёда
Для баланса можно например за попадания небросковой рукой 4 очка давать. Или за смачные данки. Больше данков, меньше трёх)
А что за такая "проблема трехочковых" ? Ничего тупее не слышал. Кому то видимо очень не нравится проигрывать под градом трешек. Учитесь бросать идиоты, а не ждите пока лига создаст условия чтобы атлетичные поленья без броска и игрового iq тоже могли побеждать
