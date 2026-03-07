Дэрил Мори: «3 очка – слишком много за бросок из-за дуги. В игре нет баланса»

Дэрил Мори поделился мнением о трехочковых бросках.

Президент «Филадельфии» Дэрил Мори прокомментировал роль трехочковых в современной НБА .

«Раньше уже обсуждал ситуацию с офисом НБА и говорил им, что проблему трехочковых, к которой привел аналитический подход, надо решать. Они со мной не соглашались. Мы вернулись к этому моменту.

Я считаю, что в игре нет баланса. Совершенно точно 3 очка – слишком много для этого броска. Надо это исправлять.

Это гораздо более актуальная проблема, чем «танкинг». 50% очков сверху – это слишком много», – рассудил Мори.