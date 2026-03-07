Дэрил Мори: «3 очка – слишком много за бросок из-за дуги. В игре нет баланса»
Дэрил Мори поделился мнением о трехочковых бросках.
Президент «Филадельфии» Дэрил Мори прокомментировал роль трехочковых в современной НБА.
«Раньше уже обсуждал ситуацию с офисом НБА и говорил им, что проблему трехочковых, к которой привел аналитический подход, надо решать. Они со мной не соглашались. Мы вернулись к этому моменту.
Я считаю, что в игре нет баланса. Совершенно точно 3 очка – слишком много для этого броска. Надо это исправлять.
Это гораздо более актуальная проблема, чем «танкинг». 50% очков сверху – это слишком много», – рассудил Мори.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube The Ringer
29 комментариев
плыть трехе!
А так, все эти разговоры про трёшки из пустого в порожнее. Что с ней сделаешь? Отменять не вариант - будет совсем другой спорт. Менять цену тоже самое. Расширять/сужать площадку бессмысленно, подстроятся за сезон.
Глянул статку 76ых по трехам: 20 по выброшенным, 21 по забитым. Мори сам в свое время дров наломал, теперь сидит грустит)
50% реализации внутри дуги дает 1,5 очка на владение; 40% реализации из-за дуги дает 1,6 очка за владения (разница 7%)
Сейчас соответственно 1 и 1,2 очка (разница в 20%)
Но, кстати, сама по себе идея интересная. Думаю, сближение ценности бросков реально заставило бы меньше шмалять ерунду, но оставило бы настоящих снайперов при деле.