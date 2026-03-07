Евролига. «Олимпиакос» победил «Панатинаикос», «Црвена Звезда» проиграла «Баварии» и другие результаты
Сегодня прошли четыре матча регулярного сезона Евролиги.
«Олимпиакос» справился с «Панатинаикосом» в греческом дерби, сербская «Црвена Звезда» уступила немецкой «Баварии».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче Турция – 22-7, Валенсия Испания – 20-10, Олимпиакос Греция – 19-10, Реал Испания – 19-11, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 17-11, Црвена Звезда Сербия – 17-13, Жальгирис Литва – 17-13, Барселона Испания – 17-13, Панатинаикос Греция – 16-14, Монако – 16-14, Дубай ОАЭ – 15-14, Милан Италия – 15-15, Маккаби Тель-Авив Израиль – 14-15, Виртус Италия – 13-17, Бавария Германия – 13-17, Париж Франция – 11-18, Партизан Сербия – 9-20, Анадолу Эфес Турция – 9-21, Баскония Испания – 9-21, Виллербан Франция – 8-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
