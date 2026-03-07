  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Евролига. «Олимпиакос» победил «Панатинаикос», «Црвена Звезда» проиграла «Баварии» и другие результаты
0

Евролига. «Олимпиакос» победил «Панатинаикос», «Црвена Звезда» проиграла «Баварии» и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча регулярного сезона Евролиги.

«Олимпиакос» справился с «Панатинаикосом» в греческом дерби, сербская «Црвена Звезда» уступила немецкой «Баварии».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче Турция – 22-7, Валенсия Испания – 20-10, Олимпиакос Греция – 19-10, Реал Испания – 19-11, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 17-11, Црвена Звезда Сербия – 17-13, Жальгирис Литва – 17-13, Барселона Испания – 17-13, Панатинаикос Греция – 16-14, Монако – 16-14, Дубай ОАЭ – 15-14, Милан Италия – 15-15, Маккаби Тель-Авив Израиль – 14-15, Виртус Италия – 13-17, Бавария Германия – 13-17, Париж Франция – 11-18, Партизан Сербия – 9-20, Анадолу Эфес Турция – 9-21, Баскония Испания – 9-21, Виллербан Франция – 8-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЕвролига
результаты
logoБавария
logoОлимпиакос
logoАнадолу Эфес
logoБаскония
logoАСВЕЛ Виллербан
logoЦрвена Звезда
logoПанатинаикос
logoПариж
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. 28 очков Хортон-Такера принесли «Фенербахче» победу над «Монако», «Валенсия» выиграла у «Жальгириса» и другие результаты
5 марта, 21:39
«Хапоэль» продлил контракт с Джонатаном Мотли на два года с опцией третьего
5 марта, 19:07
Евролига перенесла матч «Партизан» – «Виртус» на день раньше, проигнорировав возражения белградского клуба
5 марта, 18:47
Рекомендуем
Главные новости
Леброн Джеймс о судействе в плей‑офф: «Это уже другой вид спорта»
4 минуты назад
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Зенит» сыграет с «Бетсити Пармой»
26 минут назад
«Юта» интересуются Остином Ривзом (Эрик Пинкус)
51 минуту назад
Ламар Одом: «Величие Карри в каком-то смысле навредило баскетболу»
сегодня, 14:17
Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»
сегодня, 13:58
Джон Коллинз пропустит еще как минимум неделю из-за травмы шеи
сегодня, 13:44
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
сегодня, 13:32
Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: «Это НБА, у всех бывают сложные периоды»
сегодня, 13:17
Евролига. «Париж» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 12:30
Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»
сегодня, 12:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дуэйн Вашингтон пропустит остаток сезона Евролиги
19 минут назад
Okko покажет отборочные матчи к чемпионату мира по баскетболу среди женщин-2026
32 минуты назад
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» встретится с «Бурком»
сегодня, 12:30
Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»
сегодня, 12:07
Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»
сегодня, 11:15Фото
Тристан Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу»
сегодня, 09:22
Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)
сегодня, 06:48Видео
Тайриз Макси избежал перелома костей кисти
сегодня, 05:26
Чемпионат Италии. «Милан» одержал победу над «Канту»
вчера, 21:12
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Джесси Эдвардсом
вчера, 21:05
Рекомендуем