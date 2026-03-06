Леброн Джеймс вышел на 1-е место в истории НБА по попаданиям с игры
Леброн Джеймс побил еще один важный рекорд.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал рекордсменом НБА по точным броскам с игры.
Когда Джеймс забросил с разворотом от лицевой линии за 12,3 секунды до конца первой четверти матча с «Наггетс», это было его третье попадание в игре и 15 838-е в карьере, что позволило ему обогнать Карима Абдул-Джаббара и выйти на первое место в истории НБА.
Джеймс ранее уже превзошел Абдул-Джаббара как самого результативного баскетболиста лиги 7 февраля 2023 года.
Следующая важная статистическая веха для 41-летнего Джеймса – рекорд Роберта Пэриша по количеству проведенных матчей в НБА (1611).
Леброн занимает второе место с 1606 встречами и может обогнать Пэриша 16 марта в матче против «Рокетс», если сыграет во всех предстоящих до этого момента играх.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
