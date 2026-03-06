Видео
34

Леброн Джеймс вышел на 1-е место в истории НБА по попаданиям с игры

Леброн Джеймс побил еще один важный рекорд.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал рекордсменом НБА по точным броскам с игры.

Когда Джеймс забросил с разворотом от лицевой линии за 12,3 секунды до конца первой четверти матча с «Наггетс», это было его третье попадание в игре и 15 838-е в карьере, что позволило ему обогнать Карима Абдул-Джаббара и выйти на первое место в истории НБА.

Джеймс ранее уже превзошел Абдул-Джаббара как самого результативного баскетболиста лиги 7 февраля 2023 года.

Следующая важная статистическая веха для 41-летнего Джеймса – рекорд Роберта Пэриша по количеству проведенных матчей в НБА (1611).

Леброн занимает второе место с 1606 встречами и может обогнать Пэриша 16 марта в матче против «Рокетс», если сыграет во всех предстоящих до этого момента играх.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Роберт Пэриш
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoЛейкерс
logoКарим Абдул-Джаббар
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Человек рекорд! 👑
Долголетие, отсутствие серьезных травм и стабильность. Вдумайтесь, Леброн за карьеру совершил бросков больше чем Лиллард и Клей Томпсон вместе взятые. Естественно все количественные рекорды будут его.
Величайший игрок в истории баскетбола 🏀
Ответ Baito Iosip
Величайший игрок в истории баскетбола 🏀
Второй за величайшим )
Ответ Baito Iosip
Величайший игрок в истории баскетбола 🏀
В очереди
Легенда, повезло нам воочию наблюдать за его игрой
Респект Леброну Джеймсу - легенде мирового баскетбола!
Джеймс , конечно , уже не только величайший баскетболист , но и величайший профессиональный спортсмен . Ни в одном виде спорта никто двадцать лет на высшем уровне , (а не как статист) не выступал.
Труд, дисциплина, и , черт побери , гены по отцовской линии делают своё дело
Ответ Free throw
Джеймс , конечно , уже не только величайший баскетболист , но и величайший профессиональный спортсмен . Ни в одном виде спорта никто двадцать лет на высшем уровне , (а не как статист) не выступал. Труд, дисциплина, и , черт побери , гены по отцовской линии делают своё дело
Новак Джокович так же долго на высоком уровне выступает
Ответ Free throw
Джеймс , конечно , уже не только величайший баскетболист , но и величайший профессиональный спортсмен . Ни в одном виде спорта никто двадцать лет на высшем уровне , (а не как статист) не выступал. Труд, дисциплина, и , черт побери , гены по отцовской линии делают своё дело
Овечкин, Роналду, Месси на подходе?
Ещё осталось перегнать Карима в росте
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброну Джеймсу осталось реализовать всего три броска с игры, чтобы превзойти рекорд Карима Абдул-Джаббара по этому показателю
5 марта, 17:20Фото
Рывок 24:7 в концовке помог «Лейкерс» справиться с «Новым Орлеаном»
4 марта, 08:55Видео
Джейлен Грин и Леброн Джеймс – авторы лучших моментов игрового дня НБА
4 марта, 08:14Видео
Леброн Джеймс поддержал Зайона: «Не обращай внимания на всякую ерунду»
4 марта, 07:32Видео
Рекомендуем
Главные новости
Сет Карри может вернуться на площадку в игре с «Ютой» или «Чикаго»
8 минут назад
Даг Кристи поддержал Уэстбрука после перепалки с журналистами: «Горжусь, что он так переживает. В этом и заключается лидерство»
22 минуты назад
Сроки возвращения Джейдена Айви пока остаются неопределенными
45 минут назад
Шэй Гилджес-Александер о решающем броске через Дрэймонда Грина: «Ради таких моментов мы и играем в баскетбол»
сегодня, 13:34
Всеволод Ищенко установил новый рекорд Единой лиги ВТБ по подборам среди защитников (15)
сегодня, 13:11
НБА. «Лейкерс» примут «Нью-Йорк», «Кливленд» сыграет с «Бостоном», «Сан-Антонио» – против «Хьюстона» и другие матчи
сегодня, 12:25
Никола Йокич встретился с Патриком Юингом
сегодня, 12:24Видео
«О боже мой!» Десмонд Бэйн начал дразнить Руди Гобера, когда тот упустил мяч в аут
сегодня, 12:03Видео
Единая лига ВТБ. Дабл-дабл Всеволода Ищенко (12+15) помог «Локомотиву-Кубань» разобраться с «Енисеем»
сегодня, 11:29
Остоя Мияйлович: «Партизан» больше никогда не заплатит никому больше 1,5 млн евро!»
сегодня, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
Йовица Арсич после поражения от «Локо»: «Меня расстраивает, что мы не играем с должной энергией»
сегодня, 13:45
Чемпионат Италии. «Дертона» примет «Ваноли Кремона», «Тревизо» сыграет с «Венецией»
сегодня, 09:26
Чемпионат Франции. «Лимож» сыграет с «Парижем», «Гравлин-Дюнкерк» встретится с «Булазаком»
сегодня, 12:27
Адриатическая лига. «Цедевита Олимпия» примет «Дубай», «Клуж» – «Црвену Звезду» и другие матчи
сегодня, 12:27
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встретится с ПАОКом, «Ираклис» примет «Панатинаикос»
сегодня, 12:27
Чемпионат Турции. «Фенербахче» сыграет с «Мерсином», «Тофаш» – против «Эсенлер Эрокспора»
сегодня, 12:27
ACB. «Валенсия» примет «Мурсию», «Бреоган» встретится с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 08:42
НБА оштрафовала Криса Миддлтона на 25000 долларов за бросок капы в направлении трибун
сегодня, 11:40
ACB. «Манреса» победила «Тенерифе», «Сан-Пабло Бургос» обыграл «Бильбао»
вчера, 22:10
Чемпионат Франции. «Монако» справился с «Шоле», «Ле-Ман» победил «Нантер» и другие результаты
вчера, 21:35
Рекомендуем