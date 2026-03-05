0

Дэвид Адельман: «Никто в НБА не подвергается такой плотной опеке, как Йокич»

Главный тренер «Денвера» Дэвид Адельман заявил, что ни один игрок в НБА не сталкивается с такой плотной опекой, как Никола Йокич.

«В нашей лиге никто не подвергается такой опеке, как он. Никто. Никто не атакует колени других MVP. Никто не принимает на себя такие удары, как Никола.

Но такова наша реальность. Поэтому мы должны продолжать стараться выигрывать матчи. Ему приходится играть сквозь эту физическую нагрузку. Я должен найти для него место на площадке, где он сможет действовать свободно. Это моя задача. Так что никаких оправданий быть не может: если свисток не прозвучал, значит, не прозвучал», – сказал Адельман.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница DNVR Nuggets в соцсети Х
