Леброн Джеймс: Во время плей-офф я полностью отключаю телефон.

Леброн Джеймс рассказал, что на время плей-офф полностью отключает телефон, чтобы ничто не отвлекало его от главной цели.

«Кто может требовать от меня большей ответственности, чем я сам, о чем я постоянно упоминаю? Так что на протяжении всего плей‑офф я просто полностью отключаю телефон. Если мои близкие хотят связаться со мной, рядом всегда есть Рэнди Мимс, он со мной каждый день. Мэверик Картер тоже большую часть времени рядом.

Если им нужно со мной связаться, они звонят им, а в случае чрезвычайной ситуации они найдут меня. Если мы на выезде, они просто стучат в мою дверь. Все остальное – никто не может до меня дозвониться два с половиной месяца подряд», – поделился форвард «Лейкерс » в подкасте Mind the Game.