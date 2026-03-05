Леброн Джеймс: «Во время плей-офф я полностью отключаю телефон»
Леброн Джеймс рассказал, что на время плей-офф полностью отключает телефон, чтобы ничто не отвлекало его от главной цели.
«Кто может требовать от меня большей ответственности, чем я сам, о чем я постоянно упоминаю? Так что на протяжении всего плей‑офф я просто полностью отключаю телефон. Если мои близкие хотят связаться со мной, рядом всегда есть Рэнди Мимс, он со мной каждый день. Мэверик Картер тоже большую часть времени рядом.
Если им нужно со мной связаться, они звонят им, а в случае чрезвычайной ситуации они найдут меня. Если мы на выезде, они просто стучат в мою дверь. Все остальное – никто не может до меня дозвониться два с половиной месяца подряд», – поделился форвард «Лейкерс» в подкасте Mind the Game.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Mind the Game
Деду во время плей-офф приносят распечатки рилсов из интернетов
А тиктоки в раздевалке молодёжь отплясывает, раньше был Карузо - он мог и напеть.
В этот раз включишь после первого же раунда.
Прям как в тот раз)
И пересматриваю крестного отца, мы уже все это слышали
Парадокс, дядьке уже 41 год, он до сих пор играет на высоком уровне, он миллиардер, а на спортсе до сих пор его пытаются «воспитать», пишут, как он должен был поступить, как ему жить и тд. Смешно. Успешный спортсмен, примерный семьянин и миллиардер!!!
Парадокс - богатый и успешный он, а гордишься, самоутверждаешься и понтуешься этим ты
А критикуешь их обоих - ты. И тут уж все с тобой ясно)))
Когда жена звонит,чтобы купил хлеба домой......Хитрый ход,мол у меня плей-офф.....Не до тебя...
