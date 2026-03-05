  • Спортс
8

Патрик Беверли о Трэе Янге: «Почему ни одна из команд, претендующих на титул, не захотела его заполучить?»

Патрик Беверли вновь раскритиковал Трэя Янга. Почти через два месяца после обмена четырехкратного участника Матча всех звезд из «Атланты» в «Вашингтон» защитник ПАОКа опубликовал пост в соцсети X.

«Подождите‑ка, посмотрите‑ка, что произошло?? А, ну ладно, похоже, я был неправ! И почему ни одна из команд, претендующих на титул, не захотела его заполучить? И почему «Атланта» обменяла свою главную звезду?» – написал Беверли.

Конфликт между защитниками начался в прошлом году, когда Беверли поставил под сомнение достижения Янга в плей-офф и усомнился в том, что того можно считать суперзвездой.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Патрика Беверли в соцсети Х
8 комментариев
«…Подождите-ка, посмотрите-ка, что произошло..?? … а, это я в Европе играю…☹️☹️☹️…»
как бы Патрику не припомнили его слова после следующего сезона) вдруг в Вашике всё сработает как надо и Энтони Дэвис с Трэйем Янгом порвут Восток? Но у меня чувство, что их обоих двинут какие-то другие команды в день драфта.
Ответ Zasadility
как бы Патрику не припомнили его слова после следующего сезона) вдруг в Вашике всё сработает как надо и Энтони Дэвис с Трэйем Янгом порвут Восток? Но у меня чувство, что их обоих двинут какие-то другие команды в день драфта.
Чтобы их куда-то двинуть, на них должен быть спрос. Судя по активам, что за них получили Атланта и Даллас, спрос на обоих околонулевой. Летом их двигать смысла нет, они в низшей точке своей ценности
Ответ Zasadility
как бы Патрику не припомнили его слова после следующего сезона) вдруг в Вашике всё сработает как надо и Энтони Дэвис с Трэйем Янгом порвут Восток? Но у меня чувство, что их обоих двинут какие-то другие команды в день драфта.
нет, 90%, что на Трэя хотят сделать ставку на пару сезонов, чтобы он молодёжь прокачал как ПГ. Дэвиса мне кадется, да, попытаются, но в дедлайн скорее, сейчас, как выше написали низ его рынка
