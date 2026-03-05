Патрик Беверли о Трэе Янге: «Почему ни одна из команд, претендующих на титул, не захотела его заполучить?»

Патрик Беверли вновь раскритиковал Трэя Янга . Почти через два месяца после обмена четырехкратного участника Матча всех звезд из «Атланты» в «Вашингтон » защитник ПАОКа опубликовал пост в соцсети X.

«Подождите‑ка, посмотрите‑ка, что произошло?? А, ну ладно, похоже, я был неправ! И почему ни одна из команд, претендующих на титул, не захотела его заполучить? И почему «Атланта» обменяла свою главную звезду?» – написал Беверли.

Конфликт между защитниками начался в прошлом году, когда Беверли поставил под сомнение достижения Янга в плей-офф и усомнился в том, что того можно считать суперзвездой.