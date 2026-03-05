12

Лу Дорт о грубом фоле на Йокиче: «Я перешел границы. Этого не стоило делать»

Лу Дорт о грубом фоле на Йокиче: Я перешел границы. Этого не стоило делать.

Лугенц Дорт впервые прокомментировал скандальный эпизод с грубым фолом против Николы Йокича, признав, что перешел черту. В матче против «Денвера» прошлую пятницу форвард «Оклахомы» выставил подножку сербскому центровому, за что был удален с площадки за неспортивное поведение.

«Игра была силовой на протяжении всего матча. Очевидно, тот контакт был лишним, его не стоило совершать. Я поплатился за это – меня удалили. Но да, игра была высокого уровня. Я – боец, поэтому борюсь до конца. Это силовой баскетбол, и у него есть границы. А я эти границы переступил.

Но я не считаю себя грязным игроком. Я не могу контролировать СМИ. Журналисты всегда хотят привлечь какое‑то внимание, создать шумиху. Я не могу на это повлиять. Уже много лет я хорошо выступаю за эту организацию. Я доволен тем, как играю и что делаю со своими товарищами по команде. Я выхожу на площадку и борюсь каждый вечер. Так что я буду продолжать делать на площадке то, что делаю, а СМИ пусть судят так, как хотят судить», – заявил канадский баскетболист в интервью The Athletic.

Марк Дэйгнолт: «Я знаю Лу. Я знаю Йокича. Не думаю, что кто-то хотел навредить кому-то. Они просто настоящие бойцы»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
Конечно, вы не считаете себя грязным игроком. Вы им являетесь.
респект что признал
Ответ Insamo217
респект что признал
"...буду делать то,что делал..." это признание?
Ответ Shozi Koff46
"...буду делать то,что делал..." это признание?
Да, говорит, действую на грани допустимого, в этот раз грань перешел, наказание справедливо.

Звучит как признание вины.
Зато мы увидели Йокича в гневе, очень впечатляюще)
Задолбали эти грязные охламоны из Охлахомы
Повинную голову меч не сечёт.
А че прыгал тогда, после свистка? Типа - «да че я сделал то?!!1»
Ответ TryHarden13
А че прыгал тогда, после свистка? Типа - «да че я сделал то?!!1»
А что он должен был сделать? Не дожидаясь удаления, сказать - "ОК! Я не прав", и самому уйти в подтрибунку? Зачастую, защитник бьет по рукам нападающего при броске, при чем конкретно так бьет, а потом с выпученными глазами бегает и доказывает, что он сыграл чисто в мяч, и уверенно так просит тренера взять челлендж, который уже заранее будет проигранным. Во время игры, все под эмоциями, и считают что они правы. Чувак потом спокойно пересмотрел момент и признал, что был не прав.
Ответ Виктор Шакуров
А что он должен был сделать? Не дожидаясь удаления, сказать - "ОК! Я не прав", и самому уйти в подтрибунку? Зачастую, защитник бьет по рукам нападающего при броске, при чем конкретно так бьет, а потом с выпученными глазами бегает и доказывает, что он сыграл чисто в мяч, и уверенно так просит тренера взять челлендж, который уже заранее будет проигранным. Во время игры, все под эмоциями, и считают что они правы. Чувак потом спокойно пересмотрел момент и признал, что был не прав.
Ну как бы есть нормальные игроки, которые при грубом нарушении, поднимают руку, соглашаясь с наказанием и признавая свою неправоту. Не видел такого жеста ни разу?
Самураи перешли границу у реки...

Он за этой границей живёт....
