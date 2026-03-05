Лу Дорт о грубом фоле на Йокиче: Я перешел границы. Этого не стоило делать.

Лугенц Дорт впервые прокомментировал скандальный эпизод с грубым фолом против Николы Йокича , признав, что перешел черту. В матче против «Денвера » прошлую пятницу форвард «Оклахомы» выставил подножку сербскому центровому, за что был удален с площадки за неспортивное поведение.

«Игра была силовой на протяжении всего матча. Очевидно, тот контакт был лишним, его не стоило совершать. Я поплатился за это – меня удалили. Но да, игра была высокого уровня. Я – боец, поэтому борюсь до конца. Это силовой баскетбол, и у него есть границы. А я эти границы переступил.

Но я не считаю себя грязным игроком. Я не могу контролировать СМИ. Журналисты всегда хотят привлечь какое‑то внимание, создать шумиху. Я не могу на это повлиять. Уже много лет я хорошо выступаю за эту организацию. Я доволен тем, как играю и что делаю со своими товарищами по команде. Я выхожу на площадку и борюсь каждый вечер. Так что я буду продолжать делать на площадке то, что делаю, а СМИ пусть судят так, как хотят судить», – заявил канадский баскетболист в интервью The Athletic.

Марк Дэйгнолт: «Я знаю Лу. Я знаю Йокича. Не думаю, что кто-то хотел навредить кому-то. Они просто настоящие бойцы»