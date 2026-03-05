Рейтинг сборных ФИБА. США сохраняют первое место, Греция поднялась на 12-е
ФИБА обновила рейтинг сборных после завершения континентальных квалификаций. В топ-10 изменений не произошло: США сохраняют лидерство, Германия идет второй, Сербия – третья.
Греция поднялась на 12-е место после победы над Черногорией и выхода во второй раунд европейских отборочных соревнований, тогда как Латвия опустилась в рейтинге из‑за двух поражений от Польши.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт ФИБА
