Фред Ванвлит: Не исключаю возвращения в этом сезоне.
Разыгрывающий «Хьюстона» Фред Ванвлит допустил, что может вернуться на площадку в этом сезоне, несмотря на разрыв передней крестообразной связки, полученный перед началом тренировочного лагеря.
«Да, это возможно. Сроки играют не в мою пользу. Понимаете, о чем я? Практически никто не восстанавливается после разрыва «крестов» за шесть месяцев. Возможно, это не самый разумный шаг, но я не хочу исключать такой вариант. Если к концу сезона я буду чувствовать себя хорошо, пойму, что могу играть, и врачи скажут, что все в порядке, то я точно захочу выйти на площадку. Но посмотрим», – сказал Ванвлит в подкасте Ball in the Family.
«Рокетс» занимают третье место на Западе с результатом 38-22.
Источник: Ball in the Family Podcast
