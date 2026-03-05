15

Фред Ванвлит: «Не исключаю возвращения в этом сезоне»

Фред Ванвлит: Не исключаю возвращения в этом сезоне.

Разыгрывающий «Хьюстона» Фред Ванвлит допустил, что может вернуться на площадку в этом сезоне, несмотря на разрыв передней крестообразной связки, полученный перед началом тренировочного лагеря.

«Да, это возможно. Сроки играют не в мою пользу. Понимаете, о чем я? Практически никто не восстанавливается после разрыва «крестов» за шесть месяцев. Возможно, это не самый разумный шаг, но я не хочу исключать такой вариант. Если к концу сезона я буду чувствовать себя хорошо, пойму, что могу играть, и врачи скажут, что все в порядке, то я точно захочу выйти на площадку. Но посмотрим», – сказал Ванвлит в подкасте Ball in the Family.

«Рокетс» занимают третье место на Западе с результатом 38-22.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Ball in the Family Podcast
logoХьюстон
logoНБА
logoФред Ванвлит
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Возвращение Фреда, с одной стороны, плюс, Хьюстон может прибавить в организации атаки. Ванвлит ведь очень хорош в розыгрыше. А с другой - риск. Он ведь не сыгрался с партнерами. И еще - возможный удар по Шеппарду, поскольку тот явно потеряет в игровых минутах, и соответственно сильно просядет в уверенности. Рид - такой баскетболист, что если мало играет, то толку от него нет. А если играет много минут, то дает буст, качество. Притом не только в атаке. Вообще, как-то на днях слышал от одного из комментаторов "Взял мяч", что Шеппард - мягкая булочка в защите. Сильно удивился, видимо, стереотип, раз белый и мелкий, значит, конус в защите. Хотя Шеппард еще колледже по три перехвата за игру делал, и сейчас на мяче очень активно защищается. Так что, если Фред вернется в этмо сезоне, то для менеджмента и тренерского штаба Хьюстона будет сложная задача, и Ванвлита вписать в игру, и Шеппарда психологически не надломить.
Ответ Унылый ворчун
Возвращение Фреда, с одной стороны, плюс, Хьюстон может прибавить в организации атаки. Ванвлит ведь очень хорош в розыгрыше. А с другой - риск. Он ведь не сыгрался с партнерами. И еще - возможный удар по Шеппарду, поскольку тот явно потеряет в игровых минутах, и соответственно сильно просядет в уверенности. Рид - такой баскетболист, что если мало играет, то толку от него нет. А если играет много минут, то дает буст, качество. Притом не только в атаке. Вообще, как-то на днях слышал от одного из комментаторов "Взял мяч", что Шеппард - мягкая булочка в защите. Сильно удивился, видимо, стереотип, раз белый и мелкий, значит, конус в защите. Хотя Шеппард еще колледже по три перехвата за игру делал, и сейчас на мяче очень активно защищается. Так что, если Фред вернется в этмо сезоне, то для менеджмента и тренерского штаба Хьюстона будет сложная задача, и Ванвлита вписать в игру, и Шеппарда психологически не надломить.
Перехваты это не ровно персональная опека. Его почти любой защитник может обойти. А без Адамса, кроме Дюранта и ДФС некому подстраховывать. В ПО в любом случае потеряет минуты, где будут бить по слабым защитникам. Будут жертвовать процентом с трех и поставят Окоги, чем будут постоянно играть в защите в 4 на 5.
Ответ Ванька
Перехваты это не ровно персональная опека. Его почти любой защитник может обойти. А без Адамса, кроме Дюранта и ДФС некому подстраховывать. В ПО в любом случае потеряет минуты, где будут бить по слабым защитникам. Будут жертвовать процентом с трех и поставят Окоги, чем будут постоянно играть в защите в 4 на 5.
Не получится посадить сильно, он один реально прогресс в розыгрыше показывает, придется прятать его. Иначе атаки не будет, в плове стратегия типа «отдай КД» плохо будет работать, она слишком простая и читается.
Поэтому и хочу, чтоб Рид побольше играл, а Фред восстанавливался по нормальному. Лучше опыт игры Шеппарда в плове, без особого прессинга, и порванных жил, без Адамса, Фреда, еще вон ДФС говорит, что до сих пор через боль играет. Это мое мнение и необязательно верное
Не смотря на то что я фанат Рокетс, я бы этого не хотел. Фред сейчас выглядит здорово растренированным, а до конца сезона буквально 1 месяц. В этом году надеюсь на второй раунд, это было бы отличным результатом, а в следующим, с Фредом и Адамсом, плюс работой менеджмента, в межсезонке, можно пытаться за кольцами. Уж лучше быть полностью готовым к следующему сезону, чем геройствовать, недолеченным, в этом
Ответ TryHarden13
Не смотря на то что я фанат Рокетс, я бы этого не хотел. Фред сейчас выглядит здорово растренированным, а до конца сезона буквально 1 месяц. В этом году надеюсь на второй раунд, это было бы отличным результатом, а в следующим, с Фредом и Адамсом, плюс работой менеджмента, в межсезонке, можно пытаться за кольцами. Уж лучше быть полностью готовым к следующему сезону, чем геройствовать, недолеченным, в этом
Не соглашусь, наоборот надо рисковать, Ванвлит даже растренированным даст структуру атаки и организацию, тупые потери уменьшатся в разы. Запад станет сильнее в след.сезоне – те же САС наберутся опыта, а сейчас Окла не выглядит чем-то смертельно опасным, Денвер со сдавшим Йокичем шатает, Миннесота ни туда ни сюда, команды с 6-10 места все дико проблемные
Ответ TryHarden13
Не смотря на то что я фанат Рокетс, я бы этого не хотел. Фред сейчас выглядит здорово растренированным, а до конца сезона буквально 1 месяц. В этом году надеюсь на второй раунд, это было бы отличным результатом, а в следующим, с Фредом и Адамсом, плюс работой менеджмента, в межсезонке, можно пытаться за кольцами. Уж лучше быть полностью готовым к следующему сезону, чем геройствовать, недолеченным, в этом
Растренированным в смысле жирным? Они без него не выглядят контендером ( при всем уважении к Шеппарду) Может Шенгюнатор с ним чуть воспрянет.Да и КД моложе не становится…Надо играть.
Даже пешеход Фред это лучше чем этой Цапле турецкой давать разыгрывать в клатче. Смешно это всё. Стук мяча 15 секунд и подсунуть мяч кому нибудь. Уж лучше Дюранту сразу отдать)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дориан Финни-Смит продолжает играть через боль, несмотря на летнюю операцию на голеностопе
4 марта, 09:20
«Их лучшая атака – промах». Как главные тренеры НБА заболели идеей подборов в атаке
4 марта, 08:25Трибуна
Кевин Дюрэнт: «Я вижу светлое будущее у «Вашингтона». Янг сделает игру проще для всех остальных»
3 марта, 12:20
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Енисей» играет с «Локомотивом-Кубань»
57 минут назадLive
Шэй Гилджес-Александер забросил решающий трехочковый через Дрэймонда Грина
сегодня, 08:11Видео
Марк Спирс: «Стеф знает: будь то Яннис, будь то Леброн, следующим летом найдется кто-то, кто присоединится к нему»
сегодня, 08:07
Энтони Эдвардс включил себя в лучшую пятерку всех времен, сместив Майкла Джордана на «тройку»
сегодня, 07:39
Лэрри Браун: «Если бы в мое время команду разгромили на 30 или 40 очков, тренера бы уволили на следующий же день»
сегодня, 07:21
Майкл Портер: «Лига должна что-то сделать с «танкингом». Мне не нравится, как команды намеренно сливают матчи, чтобы получить хороший выбор на драфте»
сегодня, 07:02
НБА. «Бруклин» отыгрался с «-23» и одолел «Детройт», 34 очка Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от разгрома в игре с «Орландо» и другие результаты
сегодня, 07:00
Керр о 15 штрафных Гилджес-Александера: «У меня нет претензий к Шэю. У меня претензии к правилам»
сегодня, 06:43
Энтони Эдвардс о том, что пошло не так в игре с «Орландо»: «Я знаю, в чем дело, но озвучивать не хочу»
сегодня, 06:02
«Бруклин» победил лидирующий на Востоке «Детройт», отыгравшись с «-23»
сегодня, 05:55Видео
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Лейкерс» примут «Нью-Йорк», «Кливленд» сыграет с «Бостоном», «Сан-Антонио» – против «Хьюстона» и другие матчи
13 минут назад
Чемпионат Италии. «Дертона» примет «Ваноли Кремона», «Тревизо» сыграет с «Венецией»
31 минуту назад
Чемпионат Франции. «Лимож» сыграет с «Парижем», «Гравлин-Дюнкерк» встретится с «Булазаком»
40 минут назад
Адриатическая лига. «Цедевита Олимпия» примет «Дубай», «Клуж» – «Црвену Звезду» и другие матчи
48 минут назад
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встретится с ПАОКом, «Ираклис» примет «Панатинаикос»
59 минут назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» сыграет с «Мерсином», «Тофаш» – против «Эсенлер Эрокспора»
сегодня, 08:52
ACB. «Валенсия» примет «Мурсию», «Бреоган» встретится с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 08:42
ACB. «Манреса» победила «Тенерифе», «Сан-Пабло Бургос» обыграл «Бильбао»
вчера, 22:10
Чемпионат Франции. «Монако» справился с «Шоле», «Ле-Ман» победил «Нантер» и другие результаты
вчера, 21:35
Чемпионат Италии. «Наполи» уступил «Виртусу», «Реджо-Эмилия» разгромила «Триест»
вчера, 21:35
Рекомендуем