Стив Керр и Док Риверс возглавляют список подписавшихся под открытым письмом в поддержку политической свободы студенческих кампусов США

Стив Керр и Док Риверс поучаствовали в политической акции.

Главный тренеры Стив Керр («Голден Стэйт ») и Док Риверс («Милуоки ») подписались под открытым письмом в поддержку независимости студенческих кампусов.

«Мы – тренеры со всей Америки. Мы сосредоточены на соревнованиях и поддержке атлетов, а не политике или идеологии.

Нас заботит угроза политической атаки на независимость и прозрачность американских университетов. Студенческий спорт нас вдохновляет и объединяет нацию. Кампусы являются основанием для спорта в американской культуре.

Прямо сейчас политическое вмешательство на федеральном уровне и на уровне штатов угрожает их независимости через ограничение бюджетов, цензуру, давление на управляющих и кадровый состав, вмешательство федеральных агентов в жизнь кампусов.

Когда студенты боятся высказываться, они не могут быть полностью вовлечены. Когда кампусы разделены, тяжело сохранять дух единства, который мы воспитываем. Беспрецедентное давление властей угрожает ценностям, которые мы хотим внушить нашим студентам», – сообщается в письме.