  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стив Керр и Док Риверс возглавляют список подписавшихся под открытым письмом в поддержку политической свободы студенческих кампусов США
8

Стив Керр и Док Риверс возглавляют список подписавшихся под открытым письмом в поддержку политической свободы студенческих кампусов США

Стив Керр и Док Риверс поучаствовали в политической акции.

Главный тренеры Стив КеррГолден Стэйт») и Док РиверсМилуоки») подписались под открытым письмом в поддержку независимости студенческих кампусов.

«Мы – тренеры со всей Америки. Мы сосредоточены на соревнованиях и поддержке атлетов, а не политике или идеологии.

Нас заботит угроза политической атаки на независимость и прозрачность американских университетов. Студенческий спорт нас вдохновляет и объединяет нацию. Кампусы являются основанием для спорта в американской культуре.

Прямо сейчас политическое вмешательство на федеральном уровне и на уровне штатов угрожает их независимости через ограничение бюджетов, цензуру, давление на управляющих и кадровый состав, вмешательство федеральных агентов в жизнь кампусов.

Когда студенты боятся высказываться, они не могут быть полностью вовлечены. Когда кампусы разделены, тяжело сохранять дух единства, который мы воспитываем. Беспрецедентное давление властей угрожает ценностям, которые мы хотим внушить нашим студентам», – сообщается в письме.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Открытое письмо тренеров США
logoСтив Керр
logoМилуоки
logoНБА
logoДок Риверс
logoГолден Стэйт
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Неплохо бы в новость добавить небольшую сноску, что там такое. Не все следят
Но если эти кампусы вешают флаг Палестины, то почему должны рассчитывать на гос бюджет? Пусть Хамас их спонсирует.
Ответ icey_punk
Но если эти кампусы вешают флаг Палестины, то почему должны рассчитывать на гос бюджет? Пусть Хамас их спонсирует.
Комментарий удален пользователем
Ответ dn8zmw5c
Комментарий удален пользователем
Флаг чего?
"Когда студенты боятся высказываться"... "Мы сосредоточены на соревнованиях и поддержке атлетов, а не политике или идеологии"
Хочу что бы у меня всё было и мне за это ничего не было
Ответ фанат баскетбола
"Когда студенты боятся высказываться"... "Мы сосредоточены на соревнованиях и поддержке атлетов, а не политике или идеологии" Хочу что бы у меня всё было и мне за это ничего не было
Больше нравится как при этом они по сути жалуются, что власти не дают "воспитывать дух единства" и "внедрять ценности". Т.е. независимость и свобода мнений на самом деле - это конкретная монолитная воспитанная в русле определенных ценностей общность.
Вот такая вот неполитизированная общественность.
.. . Что Грин, что Керр сосредоточьтесь уже на игре, забыл что у Вас лучший состав? , по вашим словам... Одного Риверса там хватит.
А что случилось то?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майк Данливи: «Мы хотим, чтобы Дрэймонд Грин завершил карьеру в «Голден Стэйт»
4 марта, 20:41
Кайл Кузма в матче с «Селтикс» («-27») впервые за 9 сезонов в НБА не вышел на площадку по решению тренера
4 марта, 07:11
Кендрик Перкинс: «Все знали, что у Куминги огромный потенциал. Единственный, кто в него не верил – это Стив Керр»
3 марта, 20:01
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Енисей» играет с «Локомотивом-Кубань»
57 минут назадLive
Шэй Гилджес-Александер забросил решающий трехочковый через Дрэймонда Грина
сегодня, 08:11Видео
Марк Спирс: «Стеф знает: будь то Яннис, будь то Леброн, следующим летом найдется кто-то, кто присоединится к нему»
сегодня, 08:07
Энтони Эдвардс включил себя в лучшую пятерку всех времен, сместив Майкла Джордана на «тройку»
сегодня, 07:39
Лэрри Браун: «Если бы в мое время команду разгромили на 30 или 40 очков, тренера бы уволили на следующий же день»
сегодня, 07:21
Майкл Портер: «Лига должна что-то сделать с «танкингом». Мне не нравится, как команды намеренно сливают матчи, чтобы получить хороший выбор на драфте»
сегодня, 07:02
НБА. «Бруклин» отыгрался с «-23» и одолел «Детройт», 34 очка Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от разгрома в игре с «Орландо» и другие результаты
сегодня, 07:00
Керр о 15 штрафных Гилджес-Александера: «У меня нет претензий к Шэю. У меня претензии к правилам»
сегодня, 06:43
Энтони Эдвардс о том, что пошло не так в игре с «Орландо»: «Я знаю, в чем дело, но озвучивать не хочу»
сегодня, 06:02
«Бруклин» победил лидирующий на Востоке «Детройт», отыгравшись с «-23»
сегодня, 05:55Видео
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Лейкерс» примут «Нью-Йорк», «Кливленд» сыграет с «Бостоном», «Сан-Антонио» – против «Хьюстона» и другие матчи
13 минут назад
Чемпионат Италии. «Дертона» примет «Ваноли Кремона», «Тревизо» сыграет с «Венецией»
31 минуту назад
Чемпионат Франции. «Лимож» сыграет с «Парижем», «Гравлин-Дюнкерк» встретится с «Булазаком»
40 минут назад
Адриатическая лига. «Цедевита Олимпия» примет «Дубай», «Клуж» – «Црвену Звезду» и другие матчи
48 минут назад
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встретится с ПАОКом, «Ираклис» примет «Панатинаикос»
59 минут назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» сыграет с «Мерсином», «Тофаш» – против «Эсенлер Эрокспора»
сегодня, 08:52
ACB. «Валенсия» примет «Мурсию», «Бреоган» встретится с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 08:42
ACB. «Манреса» победила «Тенерифе», «Сан-Пабло Бургос» обыграл «Бильбао»
вчера, 22:10
Чемпионат Франции. «Монако» справился с «Шоле», «Ле-Ман» победил «Нантер» и другие результаты
вчера, 21:35
Чемпионат Италии. «Наполи» уступил «Виртусу», «Реджо-Эмилия» разгромила «Триест»
вчера, 21:35
Рекомендуем