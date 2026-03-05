Защитник Сэр’Джабари Райс из «Нимбурка» перешел в «Андорру»

«Нимбурк» сообщил об уходе своего главного «скорера».

Американский защитник Сэр’Джабари Райс (27 лет, 193 см) перебрался из чешского «Нимбурка » в испанскую «Андорру».

«Нимбурк» находится на грани вылета из второго группового этапа Лиги чемпионов (1-3).

Райс был главным «скорером» команды. На его счету 18,6 очка, 3,5 подбора и 3,2 передачи в среднем в клубном турнире.

«Андорра » идет 16-й в чемпионате Испании (5-15).