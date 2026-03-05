Защитник Сэр’Джабари Райс из «Нимбурка» перешел в «Андорру»
«Нимбурк» сообщил об уходе своего главного «скорера».
Американский защитник Сэр’Джабари Райс (27 лет, 193 см) перебрался из чешского «Нимбурка» в испанскую «Андорру».
«Нимбурк» находится на грани вылета из второго группового этапа Лиги чемпионов (1-3).
Райс был главным «скорером» команды. На его счету 18,6 очка, 3,5 подбора и 3,2 передачи в среднем в клубном турнире.
«Андорра» идет 16-й в чемпионате Испании (5-15).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Нимбурка»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
А хорошо родители придумали-то
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем