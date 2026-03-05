Кенни Уильямс не прошел медицинское обследование в «Тенерифе» и остался свободным агентом

«Тенерифе» не смог закрыть позицию в задней линии.

Испанский «Тенерифе» подписал американского защитника Кенни Уильямса, чтобы укрепить ротацию на периметре на заключительном этапе Лиги чемпионов.

29-летний бывший чемпион NCAA не выступал в этом сезоне после ухода из «Промитеаса».

Уильямс не прошел медицинское обследование, контракт игрока аннулирован. «Тенерифе » активно ведет поиск замены.