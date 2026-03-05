Евролига выписала Эргину Атаману штраф и одноматчевую дисквалификацию, также наказаны «Фенербахче» и «Црвена Звезда»

Евролига объявила о новых дисциплинарных мерах.

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман заплатит 10000 евро за поведение в адрес судей в матче Евролиги против «Парижа». Лига выписала специалисту одноматчевую дисквалификацию, однако отложила ее до следующего инцидента.

Штрафами также были наказаны «Црвена Звезда» (7500 евро) за поведение фанатов в игре против «Анадолу Эфеса» и «Фенербахче» (12000) за действия их болельщиков во время приезда «Партизана».