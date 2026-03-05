  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Евролига выписала Эргину Атаману штраф и одноматчевую дисквалификацию, также наказаны «Фенербахче» и «Црвена Звезда»
0

Евролига выписала Эргину Атаману штраф и одноматчевую дисквалификацию, также наказаны «Фенербахче» и «Црвена Звезда»

Евролига объявила о новых дисциплинарных мерах.

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман заплатит 10000 евро за поведение в адрес судей в матче Евролиги против «Парижа». Лига выписала специалисту одноматчевую дисквалификацию, однако отложила ее до следующего инцидента.

Штрафами также были наказаны «Црвена Звезда» (7500 евро) за поведение фанатов в игре против «Анадолу Эфеса» и «Фенербахче» (12000) за действия их болельщиков во время приезда «Партизана».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
logoПариж
происшествия
logoПартизан
logoАнадолу Эфес
logoФенербахче
logoПанатинаикос
logoЦрвена Звезда
logoЕвролига
Эргин Атаман
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Енисей» играет с «Локомотивом-Кубань»
только чтоLive
Шэй Гилджес-Александер забросил решающий трехочковый через Дрэймонда Грина
49 минут назадВидео
Марк Спирс: «Стеф знает: будь то Яннис, будь то Леброн, следующим летом найдется кто-то, кто присоединится к нему»
53 минуты назад
Энтони Эдвардс включил себя в лучшую пятерку всех времен, сместив Майкла Джордана на «тройку»
сегодня, 07:39
Лэрри Браун: «Если бы в мое время команду разгромили на 30 или 40 очков, тренера бы уволили на следующий же день»
сегодня, 07:21
Майкл Портер: «Лига должна что-то сделать с «танкингом». Мне не нравится, как команды намеренно сливают матчи, чтобы получить хороший выбор на драфте»
сегодня, 07:02
НБА. «Бруклин» отыгрался с «-23» и одолел «Детройт», 34 очка Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от разгрома в игре с «Орландо» и другие результаты
сегодня, 07:00
Керр о 15 штрафных Гилджес-Александера: «У меня нет претензий к Шэю. У меня претензии к правилам»
сегодня, 06:43
Энтони Эдвардс о том, что пошло не так в игре с «Орландо»: «Я знаю, в чем дело, но озвучивать не хочу»
сегодня, 06:02
«Бруклин» победил лидирующий на Востоке «Детройт», отыгравшись с «-23»
сегодня, 05:55Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встретится с ПАОКом, «Ираклис» примет «Панатинаикос»
2 минуты назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» сыграет с «Мерсином», «Тофаш» – против «Эсенлер Эрокспора»
8 минут назад
ACB. «Валенсия» примет «Мурсию», «Бреоган» встретится с «Барселоной» и другие матчи
18 минут назад
ACB. «Манреса» победила «Тенерифе», «Сан-Пабло Бургос» обыграл «Бильбао»
вчера, 22:10
Чемпионат Франции. «Монако» справился с «Шоле», «Ле-Ман» победил «Нантер» и другие результаты
вчера, 21:35
Чемпионат Италии. «Наполи» уступил «Виртусу», «Реджо-Эмилия» разгромила «Триест»
вчера, 21:35
Гнилые «Лейкерс», нестабильные «Никс» и цена Вембаньямы. Главное в НБА
вчера, 21:03ВидеоСпортс"
Чемпионат Турции. «Галатасарай» проиграл «Тюрк Телекому», «Бахчешехир» разгромил «Бурсаспор»
вчера, 20:47
Чемпионат Греции. АЕК справился с «Промитеасом», «Перистери» обыграл «Паниониос» и другие результаты
вчера, 20:40
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» победил ФМП, КРКА обыграл «Илирию»
вчера, 20:35
Рекомендуем